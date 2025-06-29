Телеканал «НТВ» продолжает работу над детективом «Тамбовский волк»
Телеканал НТВ продолжает съёмки детектива «Тамбовский Волк». Сериал расскажет о тамбовском опере Максиме Волкове, которому предстоит столкнуться с ужасающей тайной собственной семьи. Главные роли в картине исполняют Алексей Демидов, Сергей Колос, Кристина Убелс и Алексей Нилов.
Максим Волков (Алексей Демидов) работает в уголовном розыске Тамбова и ведёт беспокойную жизнь оперативника. Однако жизнь Максима окончательно выходит из-под контроля, когда на день рождения он получает анонимный подарок – старую видеокассету с записью убийства своего отца, сделанную тридцать лет назад. Максим в недоумении, ведь ему говорили, что Волков-старший погиб в аварии, а сам он, находясь в машине отца, уцелел лишь чудом.
Михаил Кабанов, режиссёр-постановщик:
«Несмотря на то, что основной упор в «Тамбовском волке» сделан на расследование запутанных и жестоких преступлений, не обошлось и без юмора, которого, я надеюсь, будет достаточно. Такой вот парадокс! В истории есть одна большая загадка, связанная с прошлым главного героя. Именно её капитану тамбовской полиции Максиму Волкову придётся разгадывать все 20 серий. Максим Волков – не совсем типичный полицейский. Он часто ведёт себя безответственно, чем сильно раздражает начальство. Но при этом герой обладает невероятно цепким умом и мгновенной реакцией, что делает его незаменимым сотрудником и вынуждает руководство закрывать глаза на сложный характер Максима».