Телеканал «НТВ» продолжает работу над детективом «Тамбовский волк»

Телеканал НТВ продолжает съёмки детектива «Тамбовский Волк». Сериал расскажет о тамбовском опере Максиме Волкове, которому предстоит столкнуться с ужасающей тайной собственной семьи. Главные роли в картине исполняют Алексей Демидов, Сергей Колос, Кристина Убелс и Алексей Нилов.

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Максим Волков (Алексей Демидов) работает в уголовном розыске Тамбова и ведёт беспокойную жизнь оперативника. Однако жизнь Максима окончательно выходит из-под контроля, когда на день рождения он получает анонимный подарок – старую видеокассету с записью убийства своего отца, сделанную тридцать лет назад. Максим в недоумении, ведь ему говорили, что Волков-старший погиб в аварии, а сам он, находясь в машине отца, уцелел лишь чудом.

Михаил Кабанов, режиссёр-постановщик: