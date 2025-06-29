Юрий Быков экранизирует роман «Воскресение» Льва Толстого

Юрий Быков («Метод», «Лихие») собирается экранизировать роман Льва Толстого «Воскресение». Об этом режиссер рассказал в интервью Лауре Джугелии на YouTube-канала Fametime TV. Премьера выпуска состоялась 28 июня 2025 года. По его словам, хотя он раньше никогда не брался за чужие произведения (Быков является и сценаристом большинства своих проектов), сейчас он чувствует готовность обратиться к классике в связи с изменениями в собственной жизни и взрослении.

- Сейчас это про меня, - говорит режиссер. – Несмотря на то, что это Толстой и классика, это про меня.

Кастинг уже идет, но Быков не назвал пока имена актеров, которые исполнят главные роли, уточнив, правда, что артисты будут известные по кино- и театральным работам. К слову, на вопрос Лауры, кого он считает сейчас главными артистами современного кино, Юрий назвал Юру Борисова, Ивана Янковского и Никиту Кологривого. Но не известно, получили ли они приглашение в первый в карьере режиссера исторический, костюмный проект.

Юрий также рассказал, почему часто дает интервью, и как этот процесс заменяет ему походы к психологу. Поговорил о своих старых работах и признался, что сегодня не снял бы один из своих самых известных фильмов «Дурак». Лаура и Юрий обсудили, как изменился Быков и его творчество с начала карьеры, как и почему ненависть к миру сменилась любовью и принятием. Поговорили об ответственности перед зрителем, патриотизме, эгоизме, одиночестве и начале новых отношений, а также как сегодня изменились взаимоотношения между актерами и режиссерами.