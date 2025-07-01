Как фильм «На деревню дедушке» в два раза превысил ожидаемые сборы

Актерская игра Юрия Стоянова и попадание в целевую аудиторию принесли популярность фильму «На деревню к дедушке», заявил НСН Роман Исаев.

© Кадр из фильма

Неожиданно громкий успех картины «На деревню дедушке» произошел благодаря любви россиян к актеру Юрию Стоянову, а хорошая реакция аудитории привлекла новых зрителей в кинотеатры, рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН.

Семейная комедия «На деревню дедушке» со Стояновым снова стала лидером кинопроката в России, заработав 74,8 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные. С момента премьеры 12 июня фильм заработал 427 миллионов рублей. Исаева удивил этот результат.

«Это определенный феномен для нашей киноиндустрии. Он собрал куда больше ожидаемого, таких цифр никто у картины не предполагал. Ему предрекали сборы в диапазоне 200 миллионов рублей. То, что фильм превысил этот показатель в два раза и двигается дальше, доказывает, что он очень точно зашел в свою аудиторию. Картина достойная, добрая, хорошая, которая очень нравится различным возрастным сегментам — это все отразилось на доходах. За прошедшие недели не появилось нового семейного проекта, а “На деревню дедушке” за счет своего классного “сарафанного радио”, за счет качества и интереса для зрителя продолжает свое триумфальное шествие», — оценил ситуацию собеседник НСН.

Он добавил, что весомый вклад в успех фильма внес актер Юрий Стоянов.

«Свою роль сыграл и Юрий Стоянов, он топовый актер, который любим несколькими поколениям аудитории. Его участие добавило очень сильно к тем результатам и сборам, которые мы видим. По сути, происходит то же самое, что и с выходом “Бати 2”. Тогда люди пошли не только на историю взаимоотношений деда и внука, но и на тот интересный образ, который воплотил в том фильме Евгений Цыганов. Тут мы видим интерес к игре и харизме Стоянова, это немаловажная, я бы даже сказал, основная причина успеха», — заключил он.

Ранее Исаев заявил НСН, что надеется, что «На деревню к дедушке» соберет более 300 миллионов рублей в прокате.