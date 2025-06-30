В Китае снимут документальный фильм о событиях в Курской области

Съемочная группа, состоящая из представителей Пекина и Гонконга, выпустит документальный фильм о событиях в Курской области. Об этом ТАСС сообщил китайский журналист Лу Юйгуан, принявший участие в создании картины.

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"Новый документальный фильм рассказывает о Курске, запускаем в середине июля. Недавно наша съемочная группа из Гонконга, из Пекина приезжала сюда, 20 человек, мы полностью снимали в Коренево и несколько других мест снимали. Конечно, мы здесь работаем, для нас это задача", - сказал он.

26 июня корреспондент телеканала Phoenix Лу Юйгуан был атакован дроном ВСУ в поселке Коренево Курской области во время съемки сюжета о жителях приграничья. Журналист получил ранение теменной области головы, а также черепно-мозговую травму. Следователи СК России возбудили уголовное дело по факту ранения китайского журналиста. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга сообщил, что Китай озабочен в связи с ранением своего журналиста в ходе атаки украинского дрона и призывает все стороны к политическому урегулированию конфликта.