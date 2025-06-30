Стартовали съемки шестого сезона сериала «Каникулы Светофоровых»

Начались съемки шестого сезона популярного сериала "Каникулы Светофоровых". В свое время, в 2016 году в "РГ" была презентация "Светофоровых". С тех пор сериал стал очень популярен у детей и родителей. И уже этой осенью зрители вновь встретятся с полюбившимися героями, переживающими новые приключения. Проект теперь создается при поддержке Института развития интернета.

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В новом сезоне семья Светофоровых отправится в путешествие по различным регионам России. Они посетят Тулу, Липецк, Воронеж, Волгоград и завершат свое путешествие в живописной Астрахани, расположившейся на берегу Волги. Начнется путешествие по старой и доброй традиции из Твери.

Часть пути герои проедут по "Императорскому маршруту" - это национальный туристический маршрут по Тульской области, который разработан экспертами туристической инфраструктуры. Такие маршруты создаются при поддержке национального проекта "Туризм и гостеприимство": они полностью соответствуют требованиям современного туриста и включают в себя подробные рекомендации что посмотреть, где остановиться и поесть.

Новый сезон "Каникул Светофоровых" станет и ценным уроком для зрителей всех возрастов. Герои в развлекательной и познавательной манере поделятся с аудиторией важнейшими правилами безопасности для детей: на природе, на воде, в лесу.

Автор сценария и режиссер-постановщик Ирина Гурьянова. В ролях: Алексей Моисеев, Ольга Чудакова, Ольга Науменко, Борис Щербаков, Владимир Басенко, Мия Склярова и другие. Генеральный продюсер Оксана Барковская.