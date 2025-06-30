Начались съемки социальной драмы "Новый дом", с которой дебютирует режиссер Никита Грушин.

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Художественный руководитель - Алексей Герман-младший. Фильм снимается при поддержке Министерства Культуры РФ.

По сюжету главная героиня Анна после восьми лет тюрьмы выходит на свободу и пытается начать жизнь заново, несмотря на тяжелое прошлое и страхи, мешающие ей двигаться вперед.

В ролях Александр Яценко, Дарья Савельева, Петар Зекавица, Валентин Самохин, Томасина Москаленко, Владимир Гасанов, Дарья Калмыкова и другие. Продюсер Екатерина Филиппова.

Никита Грушин, режиссер и автор сценария, рассказывает: "Это история женщины, которая не просто оставила негатив в прошлом, а превратила его в энергию созидания, открыв себе путь в будущее.

Фильм стремится к реалистичности, поэтому мы выбираем локации, требующие минимальных изменений - так мы сможем передать ощущение подлинной жизни. Действие происходит в Москве, но город не будет узнаваем. Это обезличенный мегаполис: толпы, бесконечный трафик, ночные огни. Классическая история маленького человека в большом городе".

Создатели картины планируют, что фильм выйдет на широкие экраны в 2026 году.