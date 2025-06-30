Вышел первый тизер сериала «Три сестры» с Гузеевой

Телеканал «ТНТ» и онлайн-кинотеатр Kion представили тизер сериала «Три сестры». Премьера комедийного шоу состоится уже совсем скоро.

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Видео доступно в VK-группе Kion. Права на видео принадлежат Kion.

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«Три сестры» расскажут о трёх сестрах, живущих в современной России. Девушки мечтают переехать из Нижнего Новгорода в Москву, но сталкиваются с неожиданным поворотом: их мама возвращается из отпуска с молодым бойфрендом.

Главные роли в сериале исполнили Лариса Гузеева («Жестокий романс»), Павел Деревянко («Есенин»), Юлия Александрова («Мой дикий друг»), Маруся Климова («Карьеристки») и Полина Гухман («Всё хорошо»). Режиссёром выступила Маруся Трубникова («Беспринципные»).