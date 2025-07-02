Лучшие советские мультфильмы: топ-35 анимационных хитов для всей семьи

Советская анимация воспитала не одно поколение россиян: дети и взрослые обожают истории про Винни-Пуха и его друзей, подпевают песням из «Бременских музыкантов» и наизусть цитируют «Тайну третьей планеты». «Лента.ру» публикует топ-35 лучших советских мультфильмов всех времен: в подборке есть и мультфильмы, уже ставшие классикой, и чуть менее известные, но не менее красочные картины.

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«Когда зажигаются елки»

Добрый и очень красивый мультфильм-сказка, который стал классикой советской новогодней анимации.

Брат и сестра Ваня и Люся Ивановы готовят праздничное выступление для Деда Мороза. Мальчик очень переживает, что не сможет выступить, а сестра уверена, что все пройдет хорошо. Тем временем Дед Мороз уже везет детям их новогодние подарки: Люсю ждет Зайчик с шоколадкой, а Ваню — плюшевый Мишка. К несчастью, мешок с подарками рвется и игрушки выпадают на полпути. Пока Ваня преодолевает страх сцены, ожившие подарки пытаются отыскать дорогу к своим будущим владельцам.

Маленький индийский мальчик-сирота спасает антилопу, которую преследуют слуги алчного раджи. Животное обладает волшебной силой: оно способно высекать золотые монеты ударом своих копыт. Антилопа благодарит мальчика за спасение и обещает помочь ему в случае необходимости.

Беседу мальчика и антилопы подслушивает слуга раджи — он пытается выведать у сироты, где живет волшебное животное. Мальчик не выдает тайну антилопы и попадает в плен. Теперь он должен либо достать десять золотых монет, либо лишиться головы. Сирота отправляется за помощью к антилопе, а алчный раджа приказывает за ним проследить.

Советский мультфильм, ставший не только отечественной, но и мировой анимационной классикой. Именно этот мультфильм вдохновил знаменитого японского аниматора Хаяо Миядзаки при выборе профессии.

Волшебный гном Оле-Лукойе рассказывает историю о мальчике Кае и девочке Герде. Они живут по соседству и любят друг друга как брат и сестра. Однажды бабушка Герды рассказывает детям сказку о жестокой Снежной королеве, которая управляет вьюгами. Кай заявляет, что не боится этой колдуньи и не подозревает, что его слова уже дошли до настоящей Снежной королевы. Волшебница замораживает сердце Кая и похищает мальчика, чтобы спасти своего названого брата, Герда отправляется в опасное путешествие на Крайний Север.

Советский школьник Вовка не любит трудиться, зато очень любит сказки. Когда библиотекарь предлагает мальчику почитать книжку «Сделай сам», он отказывается — Вовка мечтает никогда не работать и жить в вымышленном мире.

Тогда библиотекарь создает нарисованного двойника Вовки и отправляет его в книгу сказок. По пути в волшебное Тридевятое царство школьник-лентяй знакомится со сказочными персонажами — Царем, Старухой из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбки», Василисами Премудрыми и говорящей Печкой, — и постепенно меняет свои взгляды на жизнь.

Год выхода: 1967

Режиссер: Роман Качанов

Сценарист: Жанна Витензон

Сколько идет: 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 7.7

Роли озвучивали: —

Трогательный кукольный мультфильм о большой и чистой детской мечте. Маленькая девочка очень хочет завести собаку, но ее строгая мама не разрешает этого сделать. Девочка просит щенка у соседей, но вынужденно возвращает питомца обратно.

Во дворе расстроенная малышка играет со своей вязаной варежкой и представляет, что это настоящее животное. Детская фантазия настолько сильна, что способна оживить даже обычный кусок ткани — варежка волшебным образом превращается в маленького щенка.

«Паровозик из Ромашкова»

Маленький паровозик вечно опаздывает. Люди на станции Березки в недоумении: и «Восток», и «Голубая стрела» отправились по расписанию, а их поезда из Ромашкова все нет и нет. Наконец смущенный паровозик появляется на станции: он извиняется перед пассажирами, сажает их и продолжает путь.

Вскоре становится понятно, почему паровозик из Ромашкова постоянно задерживается. Все дело в том, что он обожает природу и готов сделать внеплановую остановку, чтобы понюхать ландыши и послушать пение птиц. Постепенно все, даже самые скептически настроенные пассажиры, проникаются любовью к окружающему миру.

Отечественная экранизация сказок Астрид Линдгрен, ставшая настоящим хитом. Жизнь обычной семьи из Стокгольма меняется, когда младший сын — мальчик по прозвищу Малыш — находит себе нового лучшего друга.

В комнату Малыша волшебным образом попадает Карлсон — забавный человечек с пропеллером на спине. Карлсон живет на крыше дома, обожает сладости и шалости. После знакомства со странным летающим весельчаком жизнь Малыша превращается в одно большое приключение.

«Дед Мороз и лето»

Дед Мороз случайно узнает о существовании лета и впадает в депрессию. Он никогда не слышал об этом времени года и теперь уверен, что все вокруг засмеют его за незнание.

Дед Мороз расспрашивает о лете детей на новогоднем утреннике, но так и не может понять, что это такое. Проведя всю зиму в мучительном неведении, он все же решает добраться до города и посмотреть на загадочное лето своими глазами. Местные ребятишки с удовольствием знакомят зимнего волшебника с летними чудесами.

«Карлсон вернулся»

Продолжение истории двух друзей — обычного шведского мальчика по прозвищу Малыш и летающего сладкоежки Карлсона.

Родители Малыша находят ему воспитательницу — в стокгольмской квартире появляется суровая фрекен Бок и ее ленивая кошка Матильда. Правда новая домработница оказывается настоящей домомучительницей: она запирает мальчика в его комнате и не разрешает есть сладкое. На помощь расстроенному Малышу приходит неунывающий Карсон — он способен найти подход даже к суровой фрекен Бок.

Глубокая классика от Юрия Норштейна. В 2003 году мультфильм возглавил список из 250 анимационных картин со всего мира и был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. Одна из главных составляющих картины — гениальная музыка Михаила Мееровича.

По вечерам маленький Ежик ходит к Медвежонку, чтобы выпить чаю с малиновым вареньем и вместе посмотреть на звезды. Его дорога пролегает через туманные поля и леса, населенные странными обитателями: здесь и одинокая белая Лошадь, и жуткая Летучая мышь, и огромный Филин. Ежик спешит в гости к другу и изучает мир, который скрывается в туманной дымке.

Красочный мультфильм с запоминающимися музыкальными номерами. В основе истории — понятная мысль о том, что никого нельзя судить по внешнему виду.

Щенок с голубой шерстью живет на острове вместе с другими собаками. Он добрый и ласковый, но никто не хочет с ним дружить из-за странной окраски. Все меняется, когда на остров прибывает Злой Пират. С помощью коварного Черного Кота Пират пленит Голубого Щенка и забирает его к себе на корабль. На помощь похищенному щенку спешит настоящий «славный малый» — Добрый Моряк.

Многосерийный мультфильм о приключениях экипажа яхты «Беда». Необычный стиль анимации, яркие герои и очень много юмора.

Отважный капитан Христофор Бонифатьевич Врунгель отправляется в кругосветную регату вместе со своим помощником Ломом. Вскоре к команде присоединяется матрос-картежник Фукс, который далеко не так прост. По поручению загадочного Шефа Фукс похитил ценную статую Венеры и пронес ее на корабль. Теперь за сокровищем, спрятанным на борту «Беды», охотятся два гангстера-итальянца и секретный агент Ноль-Ноль-Икс.

Десять коротких историй о приключениях кукольных животных, живущих в африканских джунглях. Любопытная Мартышка, умный Слоненок, уверенный Попугай и покладистый Удав попадают в различные переделки, которые сами себе придумывают.

Друзья измеряют рост Удава, учат Попугая летать и даже пытаются отменить закон всемирного тяготения. Угадать, что произойдет с героями в следующей серии, просто невозможно: сначала Удава навещает его бабушка, а потом жители джунглей внезапно решают научиться считать.

«Принцесса и Людоед»

Год выхода: 1977

Режиссер: Эдуард Назаров

Сценаристы: Генрих Сапгир, Эдуард Назаров

Сколько идет: 5 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.5

Роли озвучивали: Александр Градский

Короткометражный мультфильм о маленькой Принцессе, которая попадает в логово Людоеда. В основе сюжета — песня на стихи советского поэта Генриха Сапгира. Музыку к картине написал Александр Градский, который и исполнил композицию.

Прекрасная Принцесса попадает в ужасную землянку ужасного Людоеда. Девочке чудом удается остаться в живых — все дело в том, что у Людоеда сегодня просто ужасный аппетит, а сама Принцесса слишком прекрасна. Однако такой хеппи-энд мог и не состояться: стоит только поменять все слова «прекрасный» и «ужасный» местами, и сказка об ужасной Принцессе заиграет новыми красками.

Один из самых популярных советских мультфильмов, который дал начало целой мульт-трилогии. Главные герои истории — кот Матроскин и пес Шарик — говорят голосами Олега Табакова и Льва Дурова. В основе мультфильма — повесть Эдуарда Успенского.

Мальчик по прозвищу Дядя Федор знакомится с обаятельным говорящим котом. Он хочет оставить сообразительного Матроскина себе, но родители резко против. Тогда мальчик и кот отправляются на поиски нового дома — их путь лежит в деревню Простоквашино. Вскоре Дядя Федор и Матроскин знакомятся с местным псом Шариком и начинают самостоятельную жизнь.

В 1980 году на экраны вышло продолжение полюбившейся зрителям истории — «Каникулы в Простоквашино». Еще через четыре года состоялась премьера триквела под названием «Зима в Простоквашино».

Год выхода: 1979

Режиссер: Гарри Бардин

Сценарист: Алексей Симуков

Сколько идет: 18 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 7.8

Роли озвучивали: Гарри Бардин, Михаил Боярский, Анатолий Папанов, Рогволд Суховерко, Татьяна Шабельникова

Красочный музыкальный мультфильм, созданный по мотивам одноименной русской сказки. Песни из «Летучего корабля» стали классикой и ушли в народ, а грустный Водяной и Бабки-Ежки превратились в настоящие символы советской мультипликации.

Царь хочет выдать замуж свою красавицу-дочь Забаву. Идеальный кандидат в женихи уже найден — это богатый боярин Полкан. Только вот Забава не собирается выходить замуж без любви, а Полкан мечтает не о семейном счастье, а о карьерных перспективах. В то же время в Забаву влюбляется простой парень-трубочист Иван, и царевна отвечает ему взаимностью. Чтобы добиться руки возлюбленной, Ване нужно построить волшебный летучий корабль — трубочист не намерен сдаваться, ведь настоящая любовь не знает преград.

Первая режиссерская работа Александра Татарского — создателя таких шедевров анимации, как «Падал прошлогодний снег», «Следствие ведут Колобки» и мультсериал «Гора самоцветов».

Пластилиновый мультфильм-альманах, состоящий из трех отдельных историй. В первой части зрителей знакомят с разными жанрами живописи, во второй — с детской игрой. Самая известная, третья часть мультфильма рассказывает о приключениях той самой Пластилиновой вороны. Пародийный пересказ басни «Ворона и Лисица» основан на стихотворении Эдуарда Успенского.

Яркое научно-фантастическое приключение, экранизация повести Кира Булычева. Птица Говорун, Громозека, Весельчак У, Индикатор, который может стать фиолетовым в крапинку, и потрясающие инопланетные пейзажи.

2181 год. Экипаж космического корабля «Пегас» отправляется в космос на поиски редких животных для Московского зоопарка. В составе экипажа: ученый Селезнев, его дочь Алиса и меланхоличный капитан Зеленый. Герои даже не подозревают, что обычная научная экспедиция вскоре превратится в опасное приключение с пиратами, шпионами и поиском пропавших земных капитанов.

«Ивашка из Дворца пионеров»

Год выхода: 1981

Режиссер: Геннадий Сокольский

Сценаристы: Эдуард Успенский, Геннадий Сокольский

Сколько идет: 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.4 и 7.6

Роли озвучивали: Светлана Харлап, Гарри Бардин, Ефим Кациров

Где-то в темном лесу Баба-Яга готовится отпраздновать свой День рождения. Она наказывает гусям-лебедям принести ей лакомство — какого-нибудь упитанного мальчишку из ближайшей деревни. Когда гуси-лебеди пролетают мимо Дворца пионеров, они замечают обычного советского парня Ваню Уфимцева и похищают его.

Баба-Яга запирает Ваню в чулане, но находчивый пионер быстро освобождается из плена. С помощью смекалки и современных приспособлений советский мальчик справляется не только с Ягой, но и с ее гостями: Котом-Баюном, Кощеем Бессмертным и Змеем Горынычем.

Маленький мамонтенок провел много лет внутри вечной мерзлоты, а теперь оттаял. Оказывается, за это время все родственники мамонтенка исчезли, и он остался совсем один.

Познакомившись с Моржом, мамонтенок узнает о существовании далекого континента. По словам мудрого дедушки, там живут звери, которые очень похожи на мамонтенка — только не такие волосатые. Воодушевленный малыш садится на льдину и отправляется в опасное путешествие через океан, чтобы отыскать свою маму.

Вольная адаптация одноименной сказки Льюиса Кэрролла. Девочка Алиса фантазирует о том, что может находиться по ту сторону зеркала. Вскоре ее мечты воплощаются в жизнь — Алиса проходит через собственное отражение и попадает в странный мир, где все наоборот.

Алиса знакомится с говорящими шахматными фигурами, цветами и загадочной Черной Королевой. Та разрешает девочке принять участие в шахматной партии и исследовать полный странностей и чудес мир Зазеркалья.

Год выхода: 1983

Режиссер: Александр Татарский

Сценарист: Сергей Иванов

Сколько идет: 20 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.8 и 8.3

Роли озвучивали: Станислав Садальский

Местами абсурдный, но очень забавный пластилиновый мультфильм о приключениях простого русского мужика в зимнем лесу. Создатель мультфильма — автор «Пластилиновой вороны» и заставки к телепередаче «Спокойной ночи, малыши!» Александр Татарский.

В преддверии Нового года суровая жена отправляет своего мужа-раздолбая в лес за елкой. Тот так сильно увлекается поисками идеального дерева, что уходит все глубже и глубже в сказочный новогодний лес.

Сюрреалистичный мультфильм с одним из самых колоритных злодеев за всю историю советской анимации.

Старик ловит рыбу, которая оказывается говорящей. Рыба упрашивает отпустить ее на волю, и добрый мужчина быстро соглашается. После этого старик сталкивается еще с одним чудом — жутковатым волшебником по имени Ээх. Ээх решает помочь голодающему старику и его старухе, однако вскоре выясняется, что волшебник требует плату за свою работу. Тогда на помощь старикам приходит загадочный юноша, рассказывающий небылицы.

Абсурдный и очень смешной мультфильм о приключениях двух братьев-детективов. Частные сыщики Шеф и Коллега — они же Братья Колобки (позже переименованные в Братьев Пилотов) — расследуют дело о загадочном похищении. Из зоопарка пропал редкий полосатый слон по кличке Балдахин. Слон обожает рыбий жир и теряет рассудок от мелодичных звуков.

Сыщики долгое время «нич-чего не понимают», но в итоге догадываются, что за похищением стоит опасный контрабандист Карбофос. Когда-то давно Балдахин был слоном Карбофоса — теперь негодяй пытается вернуть животное себе и увезти его с помощью поддельных документов.

«Серый Волк энд Красная Шапочка»

Год выхода: 1990

Режиссер: Гарри Бардин

Сценарист: Гарри Бардин

Сколько идет: 27 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 7.4

Роли озвучивали: Армен Джигарханян, Светлана Степченко, Елизавета Разинова, Евдокия Урусова, Владимир Виноградов, Гарри Бардин

Необычный кукольно-пластилиновый мультфильм, рассчитанный на взрослую аудиторию. Знакомая с детства история в новых декорациях — Красная Шапочка и ее мама живут у подножия памятника «Рабочий и Колхозница», а дом бабушки Шапочки стоит не на опушке леса, а в Париже.

В этой версии старинной сказки появляется много неожиданных героев: преступник Серый Волк съедает доктора Айболита, Крокодила Гену, Чебурашку и даже семерых гномов из диснеевской «Белоснежки».

Вечная классика: еще 10 лучших советских мультфильмов