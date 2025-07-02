Лучшие советские мультфильмы: топ-35 анимационных хитов для всей семьи

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Советская анимация воспитала не одно поколение россиян: дети и взрослые обожают истории про Винни-Пуха и его друзей, подпевают песням из «Бременских музыкантов» и наизусть цитируют «Тайну третьей планеты». «Лента.ру» публикует топ-35 лучших советских мультфильмов всех времен: в подборке есть и мультфильмы, уже ставшие классикой, и чуть менее известные, но не менее красочные картины.

Лучшие советские мультфильмы: топ-35 анимационных хитов для всей семьи
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«Когда зажигаются елки»

Добрый и очень красивый мультфильм-сказка, который стал классикой советской новогодней анимации.

Брат и сестра Ваня и Люся Ивановы готовят праздничное выступление для Деда Мороза. Мальчик очень переживает, что не сможет выступить, а сестра уверена, что все пройдет хорошо. Тем временем Дед Мороз уже везет детям их новогодние подарки: Люсю ждет Зайчик с шоколадкой, а Ваню — плюшевый Мишка. К несчастью, мешок с подарками рвется и игрушки выпадают на полпути. Пока Ваня преодолевает страх сцены, ожившие подарки пытаются отыскать дорогу к своим будущим владельцам.

«Золотая антилопа»

Маленький индийский мальчик-сирота спасает антилопу, которую преследуют слуги алчного раджи. Животное обладает волшебной силой: оно способно высекать золотые монеты ударом своих копыт. Антилопа благодарит мальчика за спасение и обещает помочь ему в случае необходимости.

Беседу мальчика и антилопы подслушивает слуга раджи — он пытается выведать у сироты, где живет волшебное животное. Мальчик не выдает тайну антилопы и попадает в плен. Теперь он должен либо достать десять золотых монет, либо лишиться головы. Сирота отправляется за помощью к антилопе, а алчный раджа приказывает за ним проследить.

«Снежная королева»

Советский мультфильм, ставший не только отечественной, но и мировой анимационной классикой. Именно этот мультфильм вдохновил знаменитого японского аниматора Хаяо Миядзаки при выборе профессии.

Волшебный гном Оле-Лукойе рассказывает историю о мальчике Кае и девочке Герде. Они живут по соседству и любят друг друга как брат и сестра. Однажды бабушка Герды рассказывает детям сказку о жестокой Снежной королеве, которая управляет вьюгами. Кай заявляет, что не боится этой колдуньи и не подозревает, что его слова уже дошли до настоящей Снежной королевы. Волшебница замораживает сердце Кая и похищает мальчика, чтобы спасти своего названого брата, Герда отправляется в опасное путешествие на Крайний Север.

«Вовка в Тридевятом царстве»

Советский школьник Вовка не любит трудиться, зато очень любит сказки. Когда библиотекарь предлагает мальчику почитать книжку «Сделай сам», он отказывается — Вовка мечтает никогда не работать и жить в вымышленном мире.

Тогда библиотекарь создает нарисованного двойника Вовки и отправляет его в книгу сказок. По пути в волшебное Тридевятое царство школьник-лентяй знакомится со сказочными персонажами — Царем, Старухой из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбки», Василисами Премудрыми и говорящей Печкой, — и постепенно меняет свои взгляды на жизнь.

«Варежка»

Трогательный кукольный мультфильм о большой и чистой детской мечте. Маленькая девочка очень хочет завести собаку, но ее строгая мама не разрешает этого сделать. Девочка просит щенка у соседей, но вынужденно возвращает питомца обратно.

Во дворе расстроенная малышка играет со своей вязаной варежкой и представляет, что это настоящее животное. Детская фантазия настолько сильна, что способна оживить даже обычный кусок ткани — варежка волшебным образом превращается в маленького щенка.

«Паровозик из Ромашкова»

Маленький паровозик вечно опаздывает. Люди на станции Березки в недоумении: и «Восток», и «Голубая стрела» отправились по расписанию, а их поезда из Ромашкова все нет и нет. Наконец смущенный паровозик появляется на станции: он извиняется перед пассажирами, сажает их и продолжает путь.

Вскоре становится понятно, почему паровозик из Ромашкова постоянно задерживается. Все дело в том, что он обожает природу и готов сделать внеплановую остановку, чтобы понюхать ландыши и послушать пение птиц. Постепенно все, даже самые скептически настроенные пассажиры, проникаются любовью к окружающему миру.

«Малыш и Карлсон»

Отечественная экранизация сказок Астрид Линдгрен, ставшая настоящим хитом. Жизнь обычной семьи из Стокгольма меняется, когда младший сын — мальчик по прозвищу Малыш — находит себе нового лучшего друга.

В комнату Малыша волшебным образом попадает Карлсон — забавный человечек с пропеллером на спине. Карлсон живет на крыше дома, обожает сладости и шалости. После знакомства со странным летающим весельчаком жизнь Малыша превращается в одно большое приключение.

«Дед Мороз и лето»

Дед Мороз случайно узнает о существовании лета и впадает в депрессию. Он никогда не слышал об этом времени года и теперь уверен, что все вокруг засмеют его за незнание.

Дед Мороз расспрашивает о лете детей на новогоднем утреннике, но так и не может понять, что это такое. Проведя всю зиму в мучительном неведении, он все же решает добраться до города и посмотреть на загадочное лето своими глазами. Местные ребятишки с удовольствием знакомят зимнего волшебника с летними чудесами.

«Карлсон вернулся»

Продолжение истории двух друзей — обычного шведского мальчика по прозвищу Малыш и летающего сладкоежки Карлсона.

Родители Малыша находят ему воспитательницу — в стокгольмской квартире появляется суровая фрекен Бок и ее ленивая кошка Матильда. Правда новая домработница оказывается настоящей домомучительницей: она запирает мальчика в его комнате и не разрешает есть сладкое. На помощь расстроенному Малышу приходит неунывающий Карсон — он способен найти подход даже к суровой фрекен Бок.

«Ежик в тумане»

Глубокая классика от Юрия Норштейна. В 2003 году мультфильм возглавил список из 250 анимационных картин со всего мира и был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. Одна из главных составляющих картины — гениальная музыка Михаила Мееровича.

По вечерам маленький Ежик ходит к Медвежонку, чтобы выпить чаю с малиновым вареньем и вместе посмотреть на звезды. Его дорога пролегает через туманные поля и леса, населенные странными обитателями: здесь и одинокая белая Лошадь, и жуткая Летучая мышь, и огромный Филин. Ежик спешит в гости к другу и изучает мир, который скрывается в туманной дымке.

«Голубой щенок»

Красочный мультфильм с запоминающимися музыкальными номерами. В основе истории — понятная мысль о том, что никого нельзя судить по внешнему виду.

Щенок с голубой шерстью живет на острове вместе с другими собаками. Он добрый и ласковый, но никто не хочет с ним дружить из-за странной окраски. Все меняется, когда на остров прибывает Злой Пират. С помощью коварного Черного Кота Пират пленит Голубого Щенка и забирает его к себе на корабль. На помощь похищенному щенку спешит настоящий «славный малый» — Добрый Моряк.

«Приключения капитана Врунгеля»

Многосерийный мультфильм о приключениях экипажа яхты «Беда». Необычный стиль анимации, яркие герои и очень много юмора.

Отважный капитан Христофор Бонифатьевич Врунгель отправляется в кругосветную регату вместе со своим помощником Ломом. Вскоре к команде присоединяется матрос-картежник Фукс, который далеко не так прост. По поручению загадочного Шефа Фукс похитил ценную статую Венеры и пронес ее на корабль. Теперь за сокровищем, спрятанным на борту «Беды», охотятся два гангстера-итальянца и секретный агент Ноль-Ноль-Икс.

«38 попугаев»

Десять коротких историй о приключениях кукольных животных, живущих в африканских джунглях. Любопытная Мартышка, умный Слоненок, уверенный Попугай и покладистый Удав попадают в различные переделки, которые сами себе придумывают.

Друзья измеряют рост Удава, учат Попугая летать и даже пытаются отменить закон всемирного тяготения. Угадать, что произойдет с героями в следующей серии, просто невозможно: сначала Удава навещает его бабушка, а потом жители джунглей внезапно решают научиться считать.

«Принцесса и Людоед»

Короткометражный мультфильм о маленькой Принцессе, которая попадает в логово Людоеда. В основе сюжета — песня на стихи советского поэта Генриха Сапгира. Музыку к картине написал Александр Градский, который и исполнил композицию.

Прекрасная Принцесса попадает в ужасную землянку ужасного Людоеда. Девочке чудом удается остаться в живых — все дело в том, что у Людоеда сегодня просто ужасный аппетит, а сама Принцесса слишком прекрасна. Однако такой хеппи-энд мог и не состояться: стоит только поменять все слова «прекрасный» и «ужасный» местами, и сказка об ужасной Принцессе заиграет новыми красками.

«Трое из Простоквашино»

Один из самых популярных советских мультфильмов, который дал начало целой мульт-трилогии. Главные герои истории — кот Матроскин и пес Шарик — говорят голосами Олега Табакова и Льва Дурова. В основе мультфильма — повесть Эдуарда Успенского.

Мальчик по прозвищу Дядя Федор знакомится с обаятельным говорящим котом. Он хочет оставить сообразительного Матроскина себе, но родители резко против. Тогда мальчик и кот отправляются на поиски нового дома — их путь лежит в деревню Простоквашино. Вскоре Дядя Федор и Матроскин знакомятся с местным псом Шариком и начинают самостоятельную жизнь.

В 1980 году на экраны вышло продолжение полюбившейся зрителям истории — «Каникулы в Простоквашино». Еще через четыре года состоялась премьера триквела под названием «Зима в Простоквашино».

«Летучий корабль»

Красочный музыкальный мультфильм, созданный по мотивам одноименной русской сказки. Песни из «Летучего корабля» стали классикой и ушли в народ, а грустный Водяной и Бабки-Ежки превратились в настоящие символы советской мультипликации.

Царь хочет выдать замуж свою красавицу-дочь Забаву. Идеальный кандидат в женихи уже найден — это богатый боярин Полкан. Только вот Забава не собирается выходить замуж без любви, а Полкан мечтает не о семейном счастье, а о карьерных перспективах. В то же время в Забаву влюбляется простой парень-трубочист Иван, и царевна отвечает ему взаимностью. Чтобы добиться руки возлюбленной, Ване нужно построить волшебный летучий корабль — трубочист не намерен сдаваться, ведь настоящая любовь не знает преград.

«Пластилиновая ворона»

Первая режиссерская работа Александра Татарского — создателя таких шедевров анимации, как «Падал прошлогодний снег», «Следствие ведут Колобки» и мультсериал «Гора самоцветов».

Пластилиновый мультфильм-альманах, состоящий из трех отдельных историй. В первой части зрителей знакомят с разными жанрами живописи, во второй — с детской игрой. Самая известная, третья часть мультфильма рассказывает о приключениях той самой Пластилиновой вороны. Пародийный пересказ басни «Ворона и Лисица» основан на стихотворении Эдуарда Успенского.

«Тайна третьей планеты»

Яркое научно-фантастическое приключение, экранизация повести Кира Булычева. Птица Говорун, Громозека, Весельчак У, Индикатор, который может стать фиолетовым в крапинку, и потрясающие инопланетные пейзажи.

2181 год. Экипаж космического корабля «Пегас» отправляется в космос на поиски редких животных для Московского зоопарка. В составе экипажа: ученый Селезнев, его дочь Алиса и меланхоличный капитан Зеленый. Герои даже не подозревают, что обычная научная экспедиция вскоре превратится в опасное приключение с пиратами, шпионами и поиском пропавших земных капитанов.

«Ивашка из Дворца пионеров»

Где-то в темном лесу Баба-Яга готовится отпраздновать свой День рождения. Она наказывает гусям-лебедям принести ей лакомство — какого-нибудь упитанного мальчишку из ближайшей деревни. Когда гуси-лебеди пролетают мимо Дворца пионеров, они замечают обычного советского парня Ваню Уфимцева и похищают его.

Баба-Яга запирает Ваню в чулане, но находчивый пионер быстро освобождается из плена. С помощью смекалки и современных приспособлений советский мальчик справляется не только с Ягой, но и с ее гостями: Котом-Баюном, Кощеем Бессмертным и Змеем Горынычем.

«Мама для мамонтенка»

Маленький мамонтенок провел много лет внутри вечной мерзлоты, а теперь оттаял. Оказывается, за это время все родственники мамонтенка исчезли, и он остался совсем один.

Познакомившись с Моржом, мамонтенок узнает о существовании далекого континента. По словам мудрого дедушки, там живут звери, которые очень похожи на мамонтенка — только не такие волосатые. Воодушевленный малыш садится на льдину и отправляется в опасное путешествие через океан, чтобы отыскать свою маму.

«Алиса в Зазеркалье»

Вольная адаптация одноименной сказки Льюиса Кэрролла. Девочка Алиса фантазирует о том, что может находиться по ту сторону зеркала. Вскоре ее мечты воплощаются в жизнь — Алиса проходит через собственное отражение и попадает в странный мир, где все наоборот.

Алиса знакомится с говорящими шахматными фигурами, цветами и загадочной Черной Королевой. Та разрешает девочке принять участие в шахматной партии и исследовать полный странностей и чудес мир Зазеркалья.

«Падал прошлогодний снег»

Местами абсурдный, но очень забавный пластилиновый мультфильм о приключениях простого русского мужика в зимнем лесу. Создатель мультфильма — автор «Пластилиновой вороны» и заставки к телепередаче «Спокойной ночи, малыши!» Александр Татарский.

В преддверии Нового года суровая жена отправляет своего мужа-раздолбая в лес за елкой. Тот так сильно увлекается поисками идеального дерева, что уходит все глубже и глубже в сказочный новогодний лес.

«Ух ты, говорящая рыба!»

Сюрреалистичный мультфильм с одним из самых колоритных злодеев за всю историю советской анимации.

Старик ловит рыбу, которая оказывается говорящей. Рыба упрашивает отпустить ее на волю, и добрый мужчина быстро соглашается. После этого старик сталкивается еще с одним чудом — жутковатым волшебником по имени Ээх. Ээх решает помочь голодающему старику и его старухе, однако вскоре выясняется, что волшебник требует плату за свою работу. Тогда на помощь старикам приходит загадочный юноша, рассказывающий небылицы.

«Следствие ведут Колобки»

Абсурдный и очень смешной мультфильм о приключениях двух братьев-детективов. Частные сыщики Шеф и Коллега — они же Братья Колобки (позже переименованные в Братьев Пилотов) — расследуют дело о загадочном похищении. Из зоопарка пропал редкий полосатый слон по кличке Балдахин. Слон обожает рыбий жир и теряет рассудок от мелодичных звуков.

Сыщики долгое время «нич-чего не понимают», но в итоге догадываются, что за похищением стоит опасный контрабандист Карбофос. Когда-то давно Балдахин был слоном Карбофоса — теперь негодяй пытается вернуть животное себе и увезти его с помощью поддельных документов.

«Серый Волк энд Красная Шапочка»

Необычный кукольно-пластилиновый мультфильм, рассчитанный на взрослую аудиторию. Знакомая с детства история в новых декорациях — Красная Шапочка и ее мама живут у подножия памятника «Рабочий и Колхозница», а дом бабушки Шапочки стоит не на опушке леса, а в Париже.

В этой версии старинной сказки появляется много неожиданных героев: преступник Серый Волк съедает доктора Айболита, Крокодила Гену, Чебурашку и даже семерых гномов из диснеевской «Белоснежки».

Вечная классика: еще 10 лучших советских мультфильмов

  • «Дюймовочка» — история крошечной девочки, родившейся из бутона цветка. Дюймовочка изучает большой и страшный мир, чтобы в итоге отыскать свое счастье;
  • «Бременские музыканты» — компания зверей-музыкантов помогает Трубадуру завоевать сердце прекрасной Принцессы;
  • «Винни-Пух» — серия из трех мультфильмов о забавном медвежонке Винни, который очень любит мед, и его друзьях;
  • «Ну, погоди!» — хулиган Волк пытается поймать очаровательного Зайца, но тот всегда оказывается на шаг впереди. В СССР выпустили 16 эпизодов мультсериала, а продолжение «Ну, погоди!» вышло уже в постсоветское время;
  • «Крокодил Гена» — первый мультфильм из серии про странного зверька по имени Чебурашка и его старшего друга, доброго Крокодила Гену;
  • «Возвращение блудного попугая» — трехсерийный мультсериал о приключениях наглого попугая Кеши, который мечтает о самостоятельной жизни;
  • «Остров сокровищ» — полнометражный анимационный фильм о поиске сокровищ, принадлежавших пиратскому капитану Флинту. Очень колоритные герои и запоминающийся визуальный стиль;
  • «Домовенок Кузя» — серия из четырех кукольных мультфильмов, которая рассказывает о приключениях чумазого домовенка, пытающегося привыкнуть к городской жизни;
  • «Доктор Айболит» — семисерийный мультсериал о том, как добрый доктор Айболит и его друзья-животные пытаются одолеть злого Бармалея;
  • «Каникулы Бонифация» — цирковой лев Бонифаций отправляется на каникулы в Африку, где живет его бабушка. Местные ребятишки очень хотят посмотреть на выступления льва, поэтому Бонифацию приходится отложить отдых.

Фильмы и сериалы
Сделай сам
Золотая антилопа
Сказка о рыбаке и рыбке
Ух ты, говорящая рыба!
Падал прошлогодний снег
38 попугаев
Варежка
Летучий корабль
Голубой щенок
Приключения капитана Врунгеля
Следствие ведут Колобки
Пластилиновая ворона
Остров сокровищ
Дюймовочка
Гора самоцветов
Возвращение блудного попугая
Малыш и Карлсон
Каникулы Бонифация
Вовка в тридевятом царстве
Мама для мамонтенка
Трое из Простоквашино
Ежик в тумане
Ну, погоди!
Бременские музыканты
Тайна третьей планеты
Алиса в Зазеркалье
Снежная королева
Восток
Станислав Федосов
Герман Качин
Рогволд Суховерко
Лев Шимелов
Леонид Пирогов
Дина Непомнящая
Елена Понсова
Георгий Кишко
Хаяо Миядзаки
Валентина Сперантова
Мстислав Пащенко
Ефрем Пружанский
Григорий Шпигель
Зинаида Нарышкина
Анна Комолова
Евдокия Урусова
Геннадий Сокольский
Нина Никитина
Татьяна Барышева
Юрий Волынцев
Иван Уфимцев
Валентин Караваев
Роберт Саакянц
Всеволод Ларионов
Раиса Мухаметшина
Юрий Хржановский
Борис Степанцев
Евгений Весник
Сергей Мартинсон
Рина Зеленая
Александр Левенбук
Артем Карапетян
Владимир Дегтярев
Генрих Сапгир
Вадим Коростылев
Семен Фарада
Жанна Витензон
Лев Атаманов
Владимир Грибков
Вячеслав Невинный
Леонид Броневой
Евгений Шутов
Рубен Симонов
Борис Новиков
Светлана Харлап
Евгений Паперный
Михаил Светин
Ольга Громова
Клара Румянова
Янина Жеймо
Лия Ахеджакова
Михаил Козаков
Борис Плотников
Андрей Некрасов
Олег Чуркин
Николай Эрдман
Ростислав Плятт
Мария Виноградова
Роман Качанов
Григорий Остер
Лев Дуров
Игорь Ковалев
Владимир Володин
Давид Черкасский
Александр Татарский
Эдуард Назаров
Василий Ливанов
Владимир Виноградов
Георгий Вицин
Иван Воробьев
Надежда Румянцева
Алиса Фрейндлих
Юрий Норштейн
Алексей Баталов
Григорий Гладков
Николай Абрамов
Борис Ларин
Марина Неелова
Кир Булычев
Юрий Энтин
Гарри Бардин
Анна Шатилова
Ирина Карташева
Анатолий Папанов
Зиновий Гердт
Армен Джигарханян
Александр Градский
Льюис Кэрролл
Эдуард Успенский
Астрид Линдгрен
Михаил Боярский
Владимир Сутеев
Валентина Талызина
Андрей Миронов
Сергей Козлов
Станислав Садальский
Сергей Михалков
Татьяна Васильева
Владимир Попов
Фаина Раневская
Михаил Евдокимов
Сергей Иванов
Олег Табаков
Советские мультфильмы