Лучшие советские мультфильмы: топ-35 анимационных хитов для всей семьи

Советская анимация воспитала не одно поколение россиян: дети и взрослые обожают истории про Винни-Пуха и его друзей, подпевают песням из «Бременских музыкантов» и наизусть цитируют «Тайну третьей планеты». «Лента.ру» публикует топ-35 лучших советских мультфильмов всех времен: в подборке есть и мультфильмы, уже ставшие классикой, и чуть менее известные, но не менее красочные картины.
«Когда зажигаются елки»
- Год выхода: 1950
- Режиссер: Мстислав Пащенко
- Сценаристы: Сергей Михалков, Михаил Вольпин, Владимир Сутеев
- Сколько идет: 20 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 7.3
- Роли озвучивали: Татьяна Барышева, Юрий Хржановский, Леонид Пирогов, Ростислав Плятт, Владимир Володин
Добрый и очень красивый мультфильм-сказка, который стал классикой советской новогодней анимации.
Брат и сестра Ваня и Люся Ивановы готовят праздничное выступление для Деда Мороза. Мальчик очень переживает, что не сможет выступить, а сестра уверена, что все пройдет хорошо. Тем временем Дед Мороз уже везет детям их новогодние подарки: Люсю ждет Зайчик с шоколадкой, а Ваню — плюшевый Мишка. К несчастью, мешок с подарками рвется и игрушки выпадают на полпути. Пока Ваня преодолевает страх сцены, ожившие подарки пытаются отыскать дорогу к своим будущим владельцам.
«Золотая антилопа»
- Год выхода: 1954
- Режиссер: Лев Атаманов
- Сценарист: Николай Абрамов
- Сколько идет: 31 минута
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 7.5 Р
- оли озвучивали: Валентина Сперантова, Рубен Симонов, Нина Никитина, Александр Грузинский, Коля Тагунов
Маленький индийский мальчик-сирота спасает антилопу, которую преследуют слуги алчного раджи. Животное обладает волшебной силой: оно способно высекать золотые монеты ударом своих копыт. Антилопа благодарит мальчика за спасение и обещает помочь ему в случае необходимости.
Беседу мальчика и антилопы подслушивает слуга раджи — он пытается выведать у сироты, где живет волшебное животное. Мальчик не выдает тайну антилопы и попадает в плен. Теперь он должен либо достать десять золотых монет, либо лишиться головы. Сирота отправляется за помощью к антилопе, а алчный раджа приказывает за ним проследить.
«Снежная королева»
- Год выхода: 1957
- Режиссер: Лев Атаманов
- Сценарист: Георгий Гребнер, Лев Атаманов, Николай Эрдман Сколько идет: 1 час 4 минуты
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 7.5
- Роли озвучивали: Владимир Грибков, Мария Бабанова, Янина Жеймо, Сергей Мартинсон, Анна Комолова
Советский мультфильм, ставший не только отечественной, но и мировой анимационной классикой. Именно этот мультфильм вдохновил знаменитого японского аниматора Хаяо Миядзаки при выборе профессии.
Волшебный гном Оле-Лукойе рассказывает историю о мальчике Кае и девочке Герде. Они живут по соседству и любят друг друга как брат и сестра. Однажды бабушка Герды рассказывает детям сказку о жестокой Снежной королеве, которая управляет вьюгами. Кай заявляет, что не боится этой колдуньи и не подозревает, что его слова уже дошли до настоящей Снежной королевы. Волшебница замораживает сердце Кая и похищает мальчика, чтобы спасти своего названого брата, Герда отправляется в опасное путешествие на Крайний Север.
«Вовка в Тридевятом царстве»
- Год выхода: 1965
- Режиссер: Борис Степанцев
- Сценарист: Вадим Коростылев
- Сколько идет: 19 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.6 и 7.9
- Роли озвучивали: Рина Зеленая, Елена Понсова, Клара Румянова, Эмма Трейвас
Советский школьник Вовка не любит трудиться, зато очень любит сказки. Когда библиотекарь предлагает мальчику почитать книжку «Сделай сам», он отказывается — Вовка мечтает никогда не работать и жить в вымышленном мире.
Тогда библиотекарь создает нарисованного двойника Вовки и отправляет его в книгу сказок. По пути в волшебное Тридевятое царство школьник-лентяй знакомится со сказочными персонажами — Царем, Старухой из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбки», Василисами Премудрыми и говорящей Печкой, — и постепенно меняет свои взгляды на жизнь.
«Варежка»
- Год выхода: 1967
- Режиссер: Роман Качанов
- Сценарист: Жанна Витензон
- Сколько идет: 10 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 7.7
- Роли озвучивали: —
Трогательный кукольный мультфильм о большой и чистой детской мечте. Маленькая девочка очень хочет завести собаку, но ее строгая мама не разрешает этого сделать. Девочка просит щенка у соседей, но вынужденно возвращает питомца обратно.
Во дворе расстроенная малышка играет со своей вязаной варежкой и представляет, что это настоящее животное. Детская фантазия настолько сильна, что способна оживить даже обычный кусок ткани — варежка волшебным образом превращается в маленького щенка.
«Паровозик из Ромашкова»
- Год выхода: 1967
- Режиссер: Владимир Дегтярев
- Сценарист: Геннадий Цыферов, Генрих Сапгир
- Сколько идет: 10 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 7
- Роли озвучивали: Клара Румянова, Георгий Вицин, Мария Виноградова, Анатолий Папанов
Маленький паровозик вечно опаздывает. Люди на станции Березки в недоумении: и «Восток», и «Голубая стрела» отправились по расписанию, а их поезда из Ромашкова все нет и нет. Наконец смущенный паровозик появляется на станции: он извиняется перед пассажирами, сажает их и продолжает путь.
Вскоре становится понятно, почему паровозик из Ромашкова постоянно задерживается. Все дело в том, что он обожает природу и готов сделать внеплановую остановку, чтобы понюхать ландыши и послушать пение птиц. Постепенно все, даже самые скептически настроенные пассажиры, проникаются любовью к окружающему миру.
«Малыш и Карлсон»
- Год выхода: 1968
- Режиссер: Борис Степанцев
- Сценаристы: Борис Ларин
- Сколько идет: 20 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 8.0
- Роли озвучивали: Клара Румянова и Василий Ливанов
Отечественная экранизация сказок Астрид Линдгрен, ставшая настоящим хитом. Жизнь обычной семьи из Стокгольма меняется, когда младший сын — мальчик по прозвищу Малыш — находит себе нового лучшего друга.
В комнату Малыша волшебным образом попадает Карлсон — забавный человечек с пропеллером на спине. Карлсон живет на крыше дома, обожает сладости и шалости. После знакомства со странным летающим весельчаком жизнь Малыша превращается в одно большое приключение.
«Дед Мороз и лето»
- Год выхода: 1969
- Режиссер: Валентин Караваев
- Сценаристы: Юрий Энтин, Василий Ливанов
- Сколько идет: 19 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 7.3
- Роли озвучивали: Евгений Шутов, Евгений Весник, Зинаида Нарышкина, Клара Румянова, Мария Виноградова
Дед Мороз случайно узнает о существовании лета и впадает в депрессию. Он никогда не слышал об этом времени года и теперь уверен, что все вокруг засмеют его за незнание.
Дед Мороз расспрашивает о лете детей на новогоднем утреннике, но так и не может понять, что это такое. Проведя всю зиму в мучительном неведении, он все же решает добраться до города и посмотреть на загадочное лето своими глазами. Местные ребятишки с удовольствием знакомят зимнего волшебника с летними чудесами.
«Карлсон вернулся»
- Год выхода: 1970
- Режиссер: Борис Степанцев
- Сценарист: Борис Ларин
- Сколько идет: 20 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 7.9
- Роли озвучивали: Фаина Раневская, Василий Ливанов, Клара Румянова
Продолжение истории двух друзей — обычного шведского мальчика по прозвищу Малыш и летающего сладкоежки Карлсона.
Родители Малыша находят ему воспитательницу — в стокгольмской квартире появляется суровая фрекен Бок и ее ленивая кошка Матильда. Правда новая домработница оказывается настоящей домомучительницей: она запирает мальчика в его комнате и не разрешает есть сладкое. На помощь расстроенному Малышу приходит неунывающий Карсон — он способен найти подход даже к суровой фрекен Бок.
«Ежик в тумане»
- Год выхода: 1975
- Режиссер: Юрий Норштейн
- Сценарист: Сергей Козлов
- Сколько идет: 10 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.4 и 8.1
- Роли озвучивали: Вячеслав Невинный, Мария Виноградова, Алексей Баталов
Глубокая классика от Юрия Норштейна. В 2003 году мультфильм возглавил список из 250 анимационных картин со всего мира и был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. Одна из главных составляющих картины — гениальная музыка Михаила Мееровича.
По вечерам маленький Ежик ходит к Медвежонку, чтобы выпить чаю с малиновым вареньем и вместе посмотреть на звезды. Его дорога пролегает через туманные поля и леса, населенные странными обитателями: здесь и одинокая белая Лошадь, и жуткая Летучая мышь, и огромный Филин. Ежик спешит в гости к другу и изучает мир, который скрывается в туманной дымке.
«Голубой щенок»
- Год выхода: 1976
- Режиссер: Ефим Гамбург
- Сценаристы: Юрий Энтин
- Сколько идет: 20 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.2
- Роли озвучивали: Алиса Фрейндлих, Андрей Миронов, Александр Градский, Михаил Боярский
Красочный мультфильм с запоминающимися музыкальными номерами. В основе истории — понятная мысль о том, что никого нельзя судить по внешнему виду.
Щенок с голубой шерстью живет на острове вместе с другими собаками. Он добрый и ласковый, но никто не хочет с ним дружить из-за странной окраски. Все меняется, когда на остров прибывает Злой Пират. С помощью коварного Черного Кота Пират пленит Голубого Щенка и забирает его к себе на корабль. На помощь похищенному щенку спешит настоящий «славный малый» — Добрый Моряк.
«Приключения капитана Врунгеля»
- Год выхода: 1976
- Режиссер: Давид Черкасский
- Сценаристы: Иван Воробьев, Андрей Некрасов
- Сколько идет: 2 часа 10 минут (13 десятиминутных серий)
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 8.1
- Роли озвучивали: Георгий Кишко, Зиновий Гердт, Семен Фарада, Эдуард Назаров, Евгений Паперный
Многосерийный мультфильм о приключениях экипажа яхты «Беда». Необычный стиль анимации, яркие герои и очень много юмора.
Отважный капитан Христофор Бонифатьевич Врунгель отправляется в кругосветную регату вместе со своим помощником Ломом. Вскоре к команде присоединяется матрос-картежник Фукс, который далеко не так прост. По поручению загадочного Шефа Фукс похитил ценную статую Венеры и пронес ее на корабль. Теперь за сокровищем, спрятанным на борту «Беды», охотятся два гангстера-итальянца и секретный агент Ноль-Ноль-Икс.
«38 попугаев»
- Год выхода: 1976
- Режиссер: Иван Уфимцев
- Сценарист: Григорий Остер
- Сколько идет: 1 час 20 минут (10 восьмиминутных серий)
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.1
- Роли озвучивали: Надежда Румянцева, Михаил Козаков, Василий Ливанов, Всеволод Ларионов, Раиса Мухаметшина
Десять коротких историй о приключениях кукольных животных, живущих в африканских джунглях. Любопытная Мартышка, умный Слоненок, уверенный Попугай и покладистый Удав попадают в различные переделки, которые сами себе придумывают.
Друзья измеряют рост Удава, учат Попугая летать и даже пытаются отменить закон всемирного тяготения. Угадать, что произойдет с героями в следующей серии, просто невозможно: сначала Удава навещает его бабушка, а потом жители джунглей внезапно решают научиться считать.
«Принцесса и Людоед»
- Год выхода: 1977
- Режиссер: Эдуард Назаров
- Сценаристы: Генрих Сапгир, Эдуард Назаров
- Сколько идет: 5 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.5
- Роли озвучивали: Александр Градский
Короткометражный мультфильм о маленькой Принцессе, которая попадает в логово Людоеда. В основе сюжета — песня на стихи советского поэта Генриха Сапгира. Музыку к картине написал Александр Градский, который и исполнил композицию.
Прекрасная Принцесса попадает в ужасную землянку ужасного Людоеда. Девочке чудом удается остаться в живых — все дело в том, что у Людоеда сегодня просто ужасный аппетит, а сама Принцесса слишком прекрасна. Однако такой хеппи-энд мог и не состояться: стоит только поменять все слова «прекрасный» и «ужасный» местами, и сказка об ужасной Принцессе заиграет новыми красками.
«Трое из Простоквашино»
- Год выхода: 1978
- Режиссер: Владимир Попов
- Сценарист: Эдуард Успенский
- Сколько идет: 19 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.8 и 8.1
- Роли озвучивали: Мария Виноградова, Олег Табаков, Лев Дуров, Борис Новиков, Герман Качин, Валентина Талызина
Один из самых популярных советских мультфильмов, который дал начало целой мульт-трилогии. Главные герои истории — кот Матроскин и пес Шарик — говорят голосами Олега Табакова и Льва Дурова. В основе мультфильма — повесть Эдуарда Успенского.
Мальчик по прозвищу Дядя Федор знакомится с обаятельным говорящим котом. Он хочет оставить сообразительного Матроскина себе, но родители резко против. Тогда мальчик и кот отправляются на поиски нового дома — их путь лежит в деревню Простоквашино. Вскоре Дядя Федор и Матроскин знакомятся с местным псом Шариком и начинают самостоятельную жизнь.
В 1980 году на экраны вышло продолжение полюбившейся зрителям истории — «Каникулы в Простоквашино». Еще через четыре года состоялась премьера триквела под названием «Зима в Простоквашино».
«Летучий корабль»
- Год выхода: 1979
- Режиссер: Гарри Бардин
- Сценарист: Алексей Симуков
- Сколько идет: 18 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 7.8
- Роли озвучивали: Гарри Бардин, Михаил Боярский, Анатолий Папанов, Рогволд Суховерко, Татьяна Шабельникова
Красочный музыкальный мультфильм, созданный по мотивам одноименной русской сказки. Песни из «Летучего корабля» стали классикой и ушли в народ, а грустный Водяной и Бабки-Ежки превратились в настоящие символы советской мультипликации.
Царь хочет выдать замуж свою красавицу-дочь Забаву. Идеальный кандидат в женихи уже найден — это богатый боярин Полкан. Только вот Забава не собирается выходить замуж без любви, а Полкан мечтает не о семейном счастье, а о карьерных перспективах. В то же время в Забаву влюбляется простой парень-трубочист Иван, и царевна отвечает ему взаимностью. Чтобы добиться руки возлюбленной, Ване нужно построить волшебный летучий корабль — трубочист не намерен сдаваться, ведь настоящая любовь не знает преград.
«Пластилиновая ворона»
- Год выхода: 1981
- Режиссер: Александр Татарский
- Сценарист: Александр Татарский
- Сколько идет: 9 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.1
- Роли озвучивали: Леонид Броневой, Александр Левенбук, Лев Шимелов, Григорий Гладков, Алеша Павлов
Первая режиссерская работа Александра Татарского — создателя таких шедевров анимации, как «Падал прошлогодний снег», «Следствие ведут Колобки» и мультсериал «Гора самоцветов».
Пластилиновый мультфильм-альманах, состоящий из трех отдельных историй. В первой части зрителей знакомят с разными жанрами живописи, во второй — с детской игрой. Самая известная, третья часть мультфильма рассказывает о приключениях той самой Пластилиновой вороны. Пародийный пересказ басни «Ворона и Лисица» основан на стихотворении Эдуарда Успенского.
«Тайна третьей планеты»
- Год выхода: 1981
- Режиссер: Роман Качанов
- Сценарист: Кир Булычев
- Сколько идет: 50 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 7.8
- Роли озвучивали: Ольга Громова, Всеволод Ларионов, Василий Ливанов, Юрий Волынцев, Григорий Шпигель
Яркое научно-фантастическое приключение, экранизация повести Кира Булычева. Птица Говорун, Громозека, Весельчак У, Индикатор, который может стать фиолетовым в крапинку, и потрясающие инопланетные пейзажи.
2181 год. Экипаж космического корабля «Пегас» отправляется в космос на поиски редких животных для Московского зоопарка. В составе экипажа: ученый Селезнев, его дочь Алиса и меланхоличный капитан Зеленый. Герои даже не подозревают, что обычная научная экспедиция вскоре превратится в опасное приключение с пиратами, шпионами и поиском пропавших земных капитанов.
«Ивашка из Дворца пионеров»
- Год выхода: 1981
- Режиссер: Геннадий Сокольский
- Сценаристы: Эдуард Успенский, Геннадий Сокольский
- Сколько идет: 10 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.4 и 7.6
- Роли озвучивали: Светлана Харлап, Гарри Бардин, Ефим Кациров
Где-то в темном лесу Баба-Яга готовится отпраздновать свой День рождения. Она наказывает гусям-лебедям принести ей лакомство — какого-нибудь упитанного мальчишку из ближайшей деревни. Когда гуси-лебеди пролетают мимо Дворца пионеров, они замечают обычного советского парня Ваню Уфимцева и похищают его.
Баба-Яга запирает Ваню в чулане, но находчивый пионер быстро освобождается из плена. С помощью смекалки и современных приспособлений советский мальчик справляется не только с Ягой, но и с ее гостями: Котом-Баюном, Кощеем Бессмертным и Змеем Горынычем.
«Мама для мамонтенка»
- Год выхода: 1981
- Режиссер: Олег Чуркин
- Сценарист: Дина Непомнящая
- Сколько идет: 8 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 7.8
- Роли озвучивали: Клара Румянова, Зиновий Гердт, Зинаида Нарышкина, Рина Зеленая
Маленький мамонтенок провел много лет внутри вечной мерзлоты, а теперь оттаял. Оказывается, за это время все родственники мамонтенка исчезли, и он остался совсем один.
Познакомившись с Моржом, мамонтенок узнает о существовании далекого континента. По словам мудрого дедушки, там живут звери, которые очень похожи на мамонтенка — только не такие волосатые. Воодушевленный малыш садится на льдину и отправляется в опасное путешествие через океан, чтобы отыскать свою маму.
«Алиса в Зазеркалье»
- Год выхода: 1982
- Режиссер: Ефрем Пружанский
- Сценаристы: Евгений Загданский
- Сколько идет: 40 минут (4 десятиминутные серии)
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.6
- Роли озвучивали: Марина Неелова, Ростислав Плятт, Лия Ахеджакова, Михаил Светин, Татьяна Васильева
Вольная адаптация одноименной сказки Льюиса Кэрролла. Девочка Алиса фантазирует о том, что может находиться по ту сторону зеркала. Вскоре ее мечты воплощаются в жизнь — Алиса проходит через собственное отражение и попадает в странный мир, где все наоборот.
Алиса знакомится с говорящими шахматными фигурами, цветами и загадочной Черной Королевой. Та разрешает девочке принять участие в шахматной партии и исследовать полный странностей и чудес мир Зазеркалья.
«Падал прошлогодний снег»
- Год выхода: 1983
- Режиссер: Александр Татарский
- Сценарист: Сергей Иванов
- Сколько идет: 20 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.8 и 8.3
- Роли озвучивали: Станислав Садальский
Местами абсурдный, но очень забавный пластилиновый мультфильм о приключениях простого русского мужика в зимнем лесу. Создатель мультфильма — автор «Пластилиновой вороны» и заставки к телепередаче «Спокойной ночи, малыши!» Александр Татарский.
В преддверии Нового года суровая жена отправляет своего мужа-раздолбая в лес за елкой. Тот так сильно увлекается поисками идеального дерева, что уходит все глубже и глубже в сказочный новогодний лес.
«Ух ты, говорящая рыба!»
- Год выхода: 1983
- Режиссер: Роберт Саакянц
- Сценаристы: Ованес Туманян, Роберт Саакянц
- Сколько идет: 8 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.4 и 8.1
- Роли озвучивали: Леонид Белозорович, Борис Плотников, Артем Карапетян, Ирина Карташева
Сюрреалистичный мультфильм с одним из самых колоритных злодеев за всю историю советской анимации.
Старик ловит рыбу, которая оказывается говорящей. Рыба упрашивает отпустить ее на волю, и добрый мужчина быстро соглашается. После этого старик сталкивается еще с одним чудом — жутковатым волшебником по имени Ээх. Ээх решает помочь голодающему старику и его старухе, однако вскоре выясняется, что волшебник требует плату за свою работу. Тогда на помощь старикам приходит загадочный юноша, рассказывающий небылицы.
«Следствие ведут Колобки»
- Год выхода: 1986
- Режиссеры: Александр Татарский, Игорь Ковалев
- Сценарист: Эдуард Успенский
- Сколько идет: 21 минута
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 8
- Роли озвучивали: Леонид Броневой, Алексей Птицын, Станислав Федосов, Михаил Евдокимов, Анна Шатилова
Абсурдный и очень смешной мультфильм о приключениях двух братьев-детективов. Частные сыщики Шеф и Коллега — они же Братья Колобки (позже переименованные в Братьев Пилотов) — расследуют дело о загадочном похищении. Из зоопарка пропал редкий полосатый слон по кличке Балдахин. Слон обожает рыбий жир и теряет рассудок от мелодичных звуков.
Сыщики долгое время «нич-чего не понимают», но в итоге догадываются, что за похищением стоит опасный контрабандист Карбофос. Когда-то давно Балдахин был слоном Карбофоса — теперь негодяй пытается вернуть животное себе и увезти его с помощью поддельных документов.
«Серый Волк энд Красная Шапочка»
- Год выхода: 1990
- Режиссер: Гарри Бардин
- Сценарист: Гарри Бардин
- Сколько идет: 27 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 7.4
- Роли озвучивали: Армен Джигарханян, Светлана Степченко, Елизавета Разинова, Евдокия Урусова, Владимир Виноградов, Гарри Бардин
Необычный кукольно-пластилиновый мультфильм, рассчитанный на взрослую аудиторию. Знакомая с детства история в новых декорациях — Красная Шапочка и ее мама живут у подножия памятника «Рабочий и Колхозница», а дом бабушки Шапочки стоит не на опушке леса, а в Париже.
В этой версии старинной сказки появляется много неожиданных героев: преступник Серый Волк съедает доктора Айболита, Крокодила Гену, Чебурашку и даже семерых гномов из диснеевской «Белоснежки».
Вечная классика: еще 10 лучших советских мультфильмов
- «Дюймовочка» — история крошечной девочки, родившейся из бутона цветка. Дюймовочка изучает большой и страшный мир, чтобы в итоге отыскать свое счастье;
- «Бременские музыканты» — компания зверей-музыкантов помогает Трубадуру завоевать сердце прекрасной Принцессы;
- «Винни-Пух» — серия из трех мультфильмов о забавном медвежонке Винни, который очень любит мед, и его друзьях;
- «Ну, погоди!» — хулиган Волк пытается поймать очаровательного Зайца, но тот всегда оказывается на шаг впереди. В СССР выпустили 16 эпизодов мультсериала, а продолжение «Ну, погоди!» вышло уже в постсоветское время;
- «Крокодил Гена» — первый мультфильм из серии про странного зверька по имени Чебурашка и его старшего друга, доброго Крокодила Гену;
- «Возвращение блудного попугая» — трехсерийный мультсериал о приключениях наглого попугая Кеши, который мечтает о самостоятельной жизни;
- «Остров сокровищ» — полнометражный анимационный фильм о поиске сокровищ, принадлежавших пиратскому капитану Флинту. Очень колоритные герои и запоминающийся визуальный стиль;
- «Домовенок Кузя» — серия из четырех кукольных мультфильмов, которая рассказывает о приключениях чумазого домовенка, пытающегося привыкнуть к городской жизни;
- «Доктор Айболит» — семисерийный мультсериал о том, как добрый доктор Айболит и его друзья-животные пытаются одолеть злого Бармалея;
- «Каникулы Бонифация» — цирковой лев Бонифаций отправляется на каникулы в Африку, где живет его бабушка. Местные ребятишки очень хотят посмотреть на выступления льва, поэтому Бонифацию приходится отложить отдых.