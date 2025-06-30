Какие фильмы выходят в кино и онлайн в июле 2025 года

Продолжение зомби-ужастика «28 дней спустя», «Супермен» Джеймса Ганна, ретроспективы «Питер FM», «Прогулки», «Брака по-итальянски» и «Банды аутсайдеров», гонки — старые («Гонка» Рона Ховарда») и новые («Формула-1» Джозефа Косински), очередной «Мир юрского периода» (теперь со Скарлетт Йоханссон) и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в июле, и рассказывает о самых интересных.

© Газета.Ru

«28 лет спустя» (28 Years Later), реж. Дэнни Бойл

Где и когда смотреть: в кино — с 28 июня*

Легасиквел хоррор-хита «28 дней спустя», который в начале нулевых вдохнул новую жизнь в поджанр зомби-ужастиков. В режиссерское кресло вернулся постановщик первой части Дэнни Бойл, сценарием вновь занимался Алекс Гарленд, а в роли оператора опять выступил Энтони Дод Мэнтл. Действие картины, как следует из названия, разворачивается спустя 28 лет после событий оригинального фильма, в котором Великобритания столкнулась с эпидемией вируса, вызывающего агрессию. В новой ленте снялись Элфи Уильямс, Джоди Комер, Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс и Джек О'Коннелл, а звезда «28 дней спустя» Киллиан Мерфи выступил в качестве продюсера.

«Главы государств» (Heads of State), реж. Илья Найшуллер

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 2 июля

Комедийный боевик Ильи Найшуллера («Хардкор», «Никто») про американского президента (Джон Сина) и британского премьер-министра (Идрис Эльба), которые вынуждены объединиться для противостояния международному заговору.

«Бессмертная гвардия 2» (The Old Guard 2), реж. Виктория Махони

Где и когда смотреть: на Netflix — с 2 июля

Продолжение супергероики с Шарлиз Терон в роли главы отряда бессмертных воинов. Во второй части героиня и ее команда должны будут сразиться с первым бессмертным, который угрожает миру.

«Питер FM», реж. Оксана Бычкова

Где и когда смотреть: в кино — с 3 июля

Повторный релиз одного из ключевых российских фильмов нулевых — лирической комедии Оксаны Бычковой «Питер FM». Екатерина Федулова теряет мобильник, а Евгений Цыганов пытается вернуть его хозяйке.

«Брак по-итальянски» (Matrimonio all'italiana), реж. Витторио Де Сика

Где и когда смотреть: в кино — с 3 июля

Ретроспектива известнейшей мелодрамы Витторио Де Сика с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни — про многолетние отношения проституированной девушки и состоятельного юноши.

«Настоящие детективы» (Neighborhood Watch), реж. Дункан Скайлз

Где и когда смотреть: в кино — с 3 июля

Криминальный триллер про Саймона (Джек Куэйд), молодого человека с ментальным расстройством, которому кажется, что он стал свидетелем преступления. Юноша обращается к своему соседу Эду (Джеффри Дин Морган), вышедшему на пенсию охраннику, с просьбой помочь ему в поисках похищенной женщины.

«Дикая семейка» (Sauvages), реж. Клод Баррас

Где и когда смотреть: в кино — с 3 июля

Второй кукольный полный метр шведского мультипликатора Клода Барраса, чья дебютная «Жизнь Кабачка» в 2016 году номинировалась на «Оскар» (но уступила «Зверополису»). По сюжету девочка, ее двоюродный брат и детеныш орангутана пытаются спасти родные леса на острове Калимантан.

«Одни из нас» (Please Don't Feed the Children), реж. Дестри Эллин Спилберг

Где и когда смотреть: в кино — с 3 июля

Дебютная картина Дестри Эллин Спилберг, дочери режиссера Стивена Спилберга и актрисы Кейт Кэпшоу. Действие психологического триллера разворачивается в мире, где вспышка вируса существенно сократила взрослое население Америки. По сюжету группа сирот отправляется на юг в поисках новой жизни, однако оказывается во власти сумасшедшей женщины. Среди звезд в актерском составе — Мишель Докери и Джанкарло Эспозито.

«Горячая штучка» (Pretty Thing), реж. Джастин Келли

Где и когда смотреть: в кино — с 3 июля

Эротический триллер с Алисией Сильверстоун в роли успешной бизнесвумен, которая отвергает молодого любовника (Карл Глусман), когда тот заходит слишком далеко.

«Формула-1» (F1), реж. Джозеф Косински

Где и когда смотреть: в кино — с 5 июля*

Спортивная драма режиссера фильма «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински со схожим сюжетом: завершивший карьеру гонщик (Брэд Питт) соглашается вернуться в строй в качестве наставника юного дарования (Демсон Идрис).

«Гонка» (Rush), реж. Рон Ховард

Где и когда смотреть: в кино — с 10 июля

В сером прокате — «Формула-1», а в белом — повторный релиз «Гонки» Рона Ховарда, спортивно-исторической драмы о противостоянии австрийца Ники Лауды (Даниэль Брюль) и британца Джеймса Ханта (Крис Хемсворт) во время «Формулы-1» сезона 1976 года.

«Саван» (The Shrouds), реж. Дэвид Кроненберг

Где и когда смотреть: в кино — с 10 июля

Боди-хоррор Дэвида Кроненберга, который сам режиссер называет очень личным и «автобиографическим», — кинематографист задумал ленту после того, как в 2017 году похоронил жену. По сюжету известный бизнесмен Карш (Венсан Кассель), безутешный после смерти супруги (Диана Крюгер), изобретает революционную технологию, позволяющую наблюдать за телами усопших близких. Однажды ночью несколько могил, включая ту, где покоится жена Карша, оскверняют, и тогда бизнесмен решает провести собственное расследование.

«Девочка, покорившая время» (Toki o kakeru shojo), реж. Мамору Хосода

Где и когда смотреть: в кино — с 10 июля

Первая авторская работа Мамору Хосоды, режиссера аниме «Мирай из будущего», номинированного в 2019 году на «Оскар» (ленту уступила супергероике «Человек-паук: Через вселенные»). В центре сюжета девочка-подросток, которую тетя обучает перемещению во времени, после чего она начинает исправлять проблемы с помощью новых способностей — и раз за разом проживает один и тот же день.

«Другой» (O.T.H.E.R), реж. Давид Моро

Где и когда смотреть: в кино — с 10 июля

Технохоррор с Ольгой Куриленко в роли женщины, которая возвращается в родной дом после смерти матери и обнаруживает, что в нем установлена система видеонаблюдения под управлением таинственного незнакомца.

«Мир юрского периода: Возрождение» (Jurassic World Rebirth), реж. Гарет Эдвардс

Где и когда смотреть: в кино — с 12 июля*

Научно-фантастический боевик, продолжающий франшизу «Парк юрского периода» (и подфраншизу «Мир юрского периода»). Действие фильма разворачивается спустя пять лет после «Господства». В центре сюжета — спецагентка (Скарлетт Йоханссон), которой поручена секретная миссия по сохранению генетического материала трех самых крупных динозавров в мире. Оказавшись вместе с несколькими гражданскими на острове в Атлантическом океане, она сталкивается с шокирующей тайной, которая была скрыта от мира многие десятилетия. Режиссером картины выступил Гарет Эдвардс («Изгой-один. Звездные войны: Истории», «Годзилла»), сценарий написал Дэвид Кепп, работавший над оригинальным «Парком юрского периода» и его сиквелом «Затерянный мир». Вместе с Йоханссон в ленте снялись Махершала Али, Джонатан Бейли и Руперт Френд.

«Пила X» (Saw X), реж. Кевин Гротерт

Где и когда смотреть: в кино — с 17 июля

Перезапуск легендарной хоррор-франшизы «Пила», в котором к исполнению роли маньяка-изобретателя Джона Крамера вернулся Тобин Белл. Действие картины разворачивается между первой и второй «Пилой», по сюжету Крамер отправляется в Мексику в надежде получить лечение от рака, но оказывается обманут аферистами. Подробнее о фильме мы писали в своем рейтинге всех частей «Пилы».

«Супермен» (Superman), реж. Джеймс Ганн

Где и когда смотреть: в кино — с 19 июля*

Экранизация комиксов о Супермене, которая положит полноценное начало новой киновселенной DC под управлением Джеймса Ганна («Стражи Галактики», «Отряд самоубийц: Миссия навылет»). В роли Кларка Кента снялся Дэвид Коренсвет, его возлюбленную Лоис Лейн сыграла Рэйчел Броснахэн, а образ злодея Лекса Лютора воплотил Николас Холт. Также в фильме появятся Эди Гатеги, Энтони Кэрриган, Нейтан Филлион и Изабела Мерсед.

«Прогулка», реж. Алексей Учитель

Где и когда смотреть: в кино — с 24 июля

В начале июля молодой Евгений Цыганов будет гулять по Петербургу в «Питер FM» Оксаны Бычковой, а в конце июля еще более молодой Евгений Цыганов будет гулять по Петербургу в «Прогулке» Алексея Учителя. В центре сюжета — два парня и девушка (Цыганов, Павел Баршак и Ирина Пегова), которые, флиртуя, проходят половину Северной столицы.

«Письмо для Момо» (Momo e no tegami), реж. Хироюки Окиура

Где и когда смотреть: в кино — с 24 июля

Аниме Хироюки Окиуры об 11-летней девочке, которой три гоблина, невидимых для остальных людей, помогают справиться со смертью отца.

«Прости, детка» (Sorry, Baby), реж. Ева Виктор

Где и когда смотреть: в кино — с 24 июля

Режиссерский дебют актрисы Евы Виктор («Миллиарды»), спродюсированный Барри Дженкинсом и с успехом показанный в начале 2025 года на фестивале «Сандэнс». В центре сюжета — профессорка колледжа, которая пытается оправиться от сексуализированного насилия. В главных ролях — сама Виктор, Наоми Экки, Лукас Хеджес, Джон Кэрролл Линч и Луис Канселми.

«Счастливчик Гилмор 2» (Happy Gilmore 2), реж. Кайл Ньюачек

Где и когда смотреть: на Netflix — с 25 июля

Сиквел спортивной комедии 1996 года «Счастливчик Гилмор» с Адамом Сэндлером в роли хоккеиста-неудачника, который обнаруживает в себе талант к гольфу. В новой части герой возвращается в строй, чтобы заработать денег на оплату балетной школы для своей дочери. К исполнению своих ролей в фильме вернулись Сэндлер, Джули Боуэн, Кристофер Макдональд и Бен Стиллер. Режиссером продолжения выступил Кайл Ньюачек, постановщик и продюсер сериала «Чем мы заняты в тени».

«Банда аутсайдеров» (Bande à part), реж. Жан-Люк Годар

Где и когда смотреть: в кино — с 31 июля

Ретроспектива фильма Жан-Люка Годара о трех грабителях.

«Одно целое» (Together), реж. Майкл Шэнкс

Где и когда смотреть: в кино — с 31 июля

Сверхъестественный хоррор, где супруги Дэйв Франко и Элисон Бри играют супругов, которые переезжают в загородный дом и под воздействием таинственной силы начинают срастаться друг с другом.

* Фильм планируется демонстрировать в рамках «предсеансового обслуживания».