Опубликовано расписание выхода фэнтези-сериала «Этерна»

Расписание выхода фэнтези-сериала «Этерна»
5 июля состоится премьера фэнтезийного сериала «Этерна». События сериала развернутся в одном из главных государств Кэртианы — Талиге, чей трон захватила династия Олларов. Законный наследник укрывается в городе-государстве Агарис, где правит глава местной церкви. Он мечтает однажды свергнуть Олларов и вернуть себе трон, принадлежащий ему по праву.
В первый сезон проекта войдёт шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно по субботам в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Финал состоится уже 9 августа.
Расписание выхода сериала «Этерна»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 5 июля
- 2-я серия 12 июля
- 3-я серия 19 июля
- 4-я серия 26 июля
- 5-я серия 2 августа
- 6-я серия 9 августа