Названы актеры фильма о группе Scorpions

Биографический фильм "Ветер перемен" (Wind of Change) о знаменитой немецкой рок-группе Scorpions обзавёлся первыми актёрами.

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Роли участников коллектива исполнят Александр Дреймон ("Последнее королевство"), Людвиг Трепте ("Война поколений"), Эд Спелирс ("Эрагон"), Люк Брэндон Филд ("Кролик Джоджо"), Доминик Уэст ("Корона") сыграет менеджера группы Дока МакГи. Об этом сообщает издание Deadline.

Съёмки картины, в основу которой легла культовая песня Wind of Change, "саундтрек конца холодной войны", начнутся уже в этом году, мировая премьера намечена на конец 2025 года.

Снимать фильм будут на студии Warner Bros. Leavesden в Лондоне, производством занимается ESX Entertainment.