Сборы фильма «Как приручить дракона» превысили $ 450 млн

По итогам третьего уикенда фильм «Как приручить дракона» собрал $ 200 млн в США. Картина всё ещё находится в лидерах проката, уступая лишь «Формуле-1» с Брэдом Питтом.

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Общие сборы ленты превысили $ 454 млн — фильм уже преодолел границу окупаемости, которая составляет около $ 400 млн. Долгосрочным сборам также должны помочь положительные отзывы от зрителей: оценки новинки на киноагрегаторах превышают показатели оригинального мультфильма 2010 года. Сейчас ленте предрекают финальный результат в размере от $ 600 до $ 650 млн.

Ремейк «Как приручить дракона» рассказывает историю подростка Иккинга, который устал от вечной борьбы его племени викингов с драконами. Внезапно он встречает ящера Беззубика и начинает с ним дружить. С помощью нового друга парню предстоит закончить многолетнюю войну между драконами и викингами. Авторы ленты уже работают над продолжением, которое выйдет в июне 2027 года.