Marvel назвала еще одного персонажа, достойного молота Тора

Мьёльнир — один из самых известных предметов в киновселенной Marvel. Молот Тора не просто мощнейшее оружие во франшизе, но и крайне требовательный артефакт, который смогут поднять только самые достойные люди.

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Впрочем, именно на людях дело не заканчивается — оказывается, Мьёльнир также могут поднять некоторые существа. Недавно Marvel представила один из вариантов обложек следующей серии комиксов про Мстителей, которая выйдет в сентябре. На ней изображён инопланетный монстр Стич, герой мультфильма и недавнего ремейка «Лило и Стич». Персонаж без какого-либо труда держит Мьёльнир в своих зубах.

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Ранее Мьёльнир также смог поднять Капитан Америка в фильме «Мстители: Финал». Какими именно качествами необходимо обладать для владения молотом, неизвестно, однако речь точно идёт о мужестве и доблести, чем и выделяется Стич.