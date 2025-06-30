Опубликовано расписание выхода сериала «Государь» про Петра I

Расписание выхода исторического сериала «Государь» про Петра I
Уже 2 июля состоится премьера сериала «Государь». Историческое шоу с Константином Плотниковым расскажет о жизни российского императора Петра I и покажет его ключевые решения, которые изменили страну.
В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Okko и по Первому каналу. Финал состоится уже 20 августа, в день выхода последней серии. Получит ли сериал продолжение, неизвестно.
Расписание исторического сериала «Государь» про Петра I
Эпизод, Дата выхода
- 1-я серия 2 июля
- 2-я серия 9 июля
- 3-я серия 16 июля
- 4-я серия 23 июля
- 5-я серия 30 июля
- 6-я серия 6 августа
- 7-я серия 13 августа
- 8-я серия 20 августа