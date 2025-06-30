Джеймс Ганн объяснил, почему у Супермена двойная жизнь в будущем фильме

Уже 11 июля состоится премьера «Супермена» — нового фильма Джеймса Ганна, режиссёра «Стражей Галактики». Картина выступит перезапуском киновселенной, за которую и отвечает постановщик.

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На днях Ганн раскрыл ещё одну причину, почему в будущей ленте Супермен сможет жить двойной жизнью — супергероя в плаще и обычного журналиста. Как оказалось, автор вдохновлялся комиксами о супергерое, где его очки оказывают магический эффект на других людей, из-за чего они и не узнают его.

Это канон в комиксах. Я сидел с Томом Кингом, автором комиксов про Супермена, и я сказал: «Не знаю, как объяснить это себе. Эти очки всегда беспокоили меня в детстве». Они беспокоили меня, потому что я не мог поверить, что люди не могли опознать Кларка Кента в обычной жизни. И он ответил мне: «На это есть ответ в комиксах. Это канон, они гипнотизируют людей».

Согласно одной из линеек комиксов, очки Супермена сделаны из материала его собственного космического корабля, на котором он попал на Землю. Благодаря этому люди видят в нём несколько другого человека и не узнают в Кларке Кенте величайшего супергероя всех времён.