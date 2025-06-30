В третьем сезоне «Вампиров средней полосы» появятся новые вампиры

Онлайн-кинотеатр Start поделился деталями о третьем сезоне сериала «Вампиры средней полосы». Производство шоу идёт прямо сейчас, а выход продолжения должен состояться до конца 2025 года.

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Так, главными злодеями третьего сезона выступят уральские вампиры под предводительством Бориса Феликсовича. В команду вошли властная 500-летняя Госпожа (Евгения Дмитриева), а также молодые брат и сестра Стефан (Антон Косточкин) и Мия (Мария Лисовая). Им и предстоит внести разлад в отношения смоленских вампиров своими интригами. Зрителей также ждёт появление и других персонажей, о которых расскажут позже.

Первый сезон «Вампиров средней полосы» вышел на экраны в марте 2021-го и получил высокие отзывы от зрителей. Премьера второго сезона состоялась 13 декабря 2022 года. Продолжение выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Start — съёмки стартовали в середине мая.