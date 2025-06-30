Рецензия на фильм «Формула-1»

Стоит посмотреть не только фанатам болидов.

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Фильмы про гонки можно считать самостоятельным жанром, причём кассовым и успешным. Только за последние годы вышли «Гран Туризмо», «Феррари» и «Ауди против Лянчи». Все были интересными, но не дотягивали до классики уровня «Гонок» или «Ford против Ferrari».

Зато свежая «Формула-1» с Брэдом Питтом подбирается к пику кинематографа настолько близко, насколько вообще возможно. В первые выходные новинка заработала $ 144 млн и получила солидные отзывы от первых зрителей. Чем же так хорош фильм?

«Формула-1»: главное о фильме

Название: «Формула-1» (F1: The Movie).

Режиссёр: Джозеф Косински.

Актёры: Брэд Питт, Хавьер Бардем, Керри Кондон и другие.

Дата выхода: 27 июня 2025 года.

Жанр: драма, спорт. Страна: США.

«Формула 1»: где смотреть?

В мире кино вышло 27 июня. В России неофициальные показы стартуют 5 июля. В цифре фильм появится в начале августа.

Видео размещено в группе во «ВКонтакте» Kinoman. Права на видео принадлежат компании Apple.

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Сюжет простой, но оторваться невозможно

Когда-то гонщик Сонни Хейс считался чуть ли не новым Шумахером. Он не боялся риска, агрессивно обгонял на поворотах, финишную черту пересекал в числе лидеров. А затем случилась ужасная авария, которая разрушила мечту и чудом не оставила гонщика калекой. Тогда Сонни опустился на дно: подсел на азартные игры, трижды развёлся, прослыл ужасным скандалистом. С тех пор удел Хейеса — второсортные гонки, на которые всем плевать.

Всё меняется, когда давний друг зовёт в команду аутсайдеров. За год его болиды не принесли ни единого очка. Если поражения продолжатся, команду продадут за копейки и оставят в долгах. Закалённый и некогда перспективный Сонни — последняя надежда, ведь другие профи не спешат в ряды неудачников.

Сама история предельно базовая и напоминает каждое второе кино про гонки. В команде есть второй пилот? Естественно, у Сонни с ним будет яркий конфликт. Стартовали первые заезды? Они ожидаемо окажутся провальными. Что-то начало получаться? Держите сокрушительное испытание и гибель надежд.

По схожей формуле устроены многие фильмы про спорт, и это не проблема. В жанре не так значим вопрос «что показывают?». Куда важнее «как показывают?». Как раз в плане эффектности, драмы и действующих лиц «Формула-1» близка к идеалу.

Взять самого Сонни Хейса, сыгранного Питтом. Этот вымышленный гонщик — воплощение харизмы, буйного нрава, тотальной противоречивости. Какой бы ни оказалась ситуация на трассе и за её пределами, Сонни будет дерзить, спорить до хрипоты и предлагать немыслимые пути к победе. Но не считайте героя безумцем или хамом: его предыстория драматична, а цели трогательны. Чем дольше следишь за героем, тем сильнее проникаешься симпатией.

С другими персонажами похожая история. Быть может, прошлое конструктора Кейт раскрыто минимально, но дама всё равно полна очарования. Кейт и Сонни образуют притягательный дуэт, который отменно раскрывает характеры — в том числе смысл жизни главного героя. Когда Хейс открывает Кейт душу, в него трудно не влюбиться. Дополняет арку актёрское мастерство великолепной Керри Кондон, звезды «Банши Инишерина», «Ходячих мертвецов» и голоса Пятницы из «Мстителей». Актриса бесподобно совмещает отталкивающую холодность и завораживающую теплоту.

С некоторыми персонажами есть проблемы. Например, второй гонщик Джошуа — типичный раздражающий зумер, тренировкам предпочитающий соцсети, и к коллегам относится высокомерно. Следить за таким гонщиком не особо неинтересно, но как же стремительно он растёт в тандеме с Сонни. В итоге к финалу создаёт до безумия трогательный момент и кульминацию всего фильма.

Приятно, что солидную часть хронометража занимают гонки. Все великолепно сняты и поданы со знанием дела. Фильм уделяет повышенное внимание деталям вроде разогрева шин, аэродинамики и неочевидным правилам «Формулы-1». Вокруг болидов вообще выстраивают культ, раскрывая в том числе страдания инженеров — бойцов невидимого фронта.

Даже если не хотите вникать в детали, насладитесь эффектными заездами, где гонщики агрессивно обгоняют друг друга, орут на пит-стопах и придумывают неожиданную тактику. В лучшие минуты заезды показаны так, что сердце замирает — особенно в финале, когда Сонни стирает прошлое и будущее, оставляя лишь момент здесь и сейчас.

«Формула-1»: стоит ли смотреть?

Если любите гонки и вообще фильмы про спорт, не пропустите новинку. Если не любите, всё равно посмотрите «Формулу-1» – и вы почти наверняка измените мнение. Это очень красивый фильм с замечательной актёрской игрой. Неудивительно, что зрители побежали на сеансы и поставили высокие оценки.

Оценка «Формулы-1» — 8 из 10

Понравилось

Брэд Питт предельно харизматичен.

Фильм снят с большой любовью к Формуле-1.

Гонки завораживают.

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