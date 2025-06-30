Иногда, глядя на афишу, кажется, что российские дистрибьюторы

фильмов живут в параллельной реальности. Название в оригинале одно, а в русском прокате получается нечто совсем иное. Причем часто – с неожиданным подтекстом.

Например, комедия «Identity Thief», что дословно переводится как «Похититель личности», в российском прокате стала «Поймай толстуху, если сможешь». Такой акцент на внешности главной героини вызвал много вопросов, и точно не отражает суть сюжета.

Недавно вышедший фильм «The Materialists» у нас назвали «Материалистка». Хотя в оригинале речь идет сразу о нескольких персонажах, жаждущих роскоши, перевод зачем-то сфокусировался на одной девушке – и полностью изменил акцент истории.

Какие зарубежные фильмы снимались в России

А самый курьезный случай – фильм «Terminal» с Марго Робби. Название переводится как «Конечная станция», но в прокат фильм вышел под названием «Конченная». Смысл явно уехал куда-то не туда, особенно если не знать контекст.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.