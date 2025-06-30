На ТНТ стартует новая комедия "Остаться друзьями"

В понедельник в 20:00 на ТНТ стартует комедийный сериал "Остаться друзьями" о паре, которая разводится, но не может окончательно разорвать связь.

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В главных ролях - Анастасия Калашникова и Борис Дергачёв ("Триада", "Праздники").

Также в ролях: Алина Алексеева ("По щучьему веленью"), Михаил Кремер ("жЫЫЫзнь"), Никита Никитин ("Капельник"), Софья Зайка ("Полярный"), Юлия Топольницкая и Игорь Чехов.

Режиссёр - Урал Сафин ("Котострофа", "Виктория"), шоураннер и сценарист - Иван Баранов ("Капельник", "Красный 5", "Подслушано в Рыбинске").

Опубликованы новые фото со съёмок.

На прошлой неделе группа "Комната культуры" выпустила саундтрек к сериалу.