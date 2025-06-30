Что известно о мультсериале «Зомби Marvel»

Осенью 2025 года Disney+ представит мини-сериал «Зомби Marvel» — мрачную и кровавую анимационную адаптацию культовой серии комиксов, в которой любимые супергерои превратились в ненасытных живых мертвецов. Этот спин-офф мультсериала «Что, если…?» продолжит историю одного эпизода, в котором вирус зомби-апокалипсиса охватил всю Землю. «Лента.ру» рассказывает, когда ждать премьеры сериала, сколько эпизодов будет в «Зомби Marvel» и какие герои в нем появятся.

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«Зомби Marvel»: главное о сериале

Страна: США

Оригинальное название: Marvel Zombies

Жанр: мультфильм, фантастика, ужасы, фэнтези, боевик, драма, приключения

Где посмотреть: Disney+

Количество серий: 4

Дата выхода: осень 2025

Режиссер: Брайан Эндрюс

Шоураннеры: Зеб Уэлсс, Брайан Эндрюс

Основа: комикс «Зомби Marvel» Роберта Киркмана и Шона Филлипса

«Зомби Marvel» — грядущий мини-сериал от студии Disney, основанный на одноименной серии комиксов. Их действие разворачивается в альтернативной вселенной, где супергерои заражены таинственным вирусом, превратившим их в зомби.

Впервые эту идею адаптировали в эпизоде «Что, если... Зомби?!» в рамках мультсериала «Что, если?..» (тоже созданного по мотивам комикса). По сюжету эпизода Мстители превратились в живых мертвецов и спровоцировали всемирный зомби-апокалипсис, в то время как группа выживших искала лекарство.

Эпизод «Что, если... Зомби?!» был тепло принят аудиторией и критиками — его оценили на 7,7 из 10 на IMDb. Поэтому создатели решили продолжить эту историю уже в сольном проекте.

Дата выхода

О том, что Marvel Studios Animation (подразделение компании Marvel Studios, которое отвечает за анимационные проекты по мотивам комиксов) планирует снять несколько сериалов в дополнение к шоу «Что, если?..», стало известно еще в 2021 году. Тогда сообщалось, что новые шоу должны выйти не ранее 2023 года.

Уже в ноябре на презентации Disney+ было объявлено, что среди прочих проектов Marvel Studios планирует выпустить «Зомби Marvel». Президенту студии Кевину Файги и главе отдела анимации Брэду Уиндербауму так понравился эпизод про зомби в рамках «Что, если?..», что они предложили развивать эту историю в качестве самостоятельного сериала.

«Брэду и Кевину очень понравился эпизод "Что, если ...?" . Они такие: "Нам нужно больше зомби!" — вспоминал шоураннер Брайан Эндрюс. — Они сказали: "Давайте сделаем продолжение этого эпизода, но на четыре серии, как в мини-фильме"».

Изначально планировалось, что «Зомби Marvel» выйдет в 2024 году, однако дата релиза несколько раз сдвигалась. И лишь в октябре 2024 года было окончательно анонсировано, когда состоится премьера сериала.

Первый сезон «Зомби Marvel» выйдет на Disney+ 3 октября 2025 года и будет состоять из четырех эпизодов

Новый проект станет частью шестой фазы КВМ, в рамках которой фильмы и сериалы будут выходить с середины 2025-го по конец 2027 года.

Собственного трейлера у сериала «Зомби Marvel» пока нет, лишь небольшой его отрывок показан в ролике про новые проекты студии. Из трейлера понятно только то, что зомби будет очень много.

О датах выхода серий со второй по четвертую пока тоже не сообщалось.

Фазы кинематографической вселенной Marvel

Поскольку проектов в этой фантастической вселенной очень много, Marvel Studios делит их на так называемые фазы — всего их пока что шесть.

Первая фаза стартовала в 2008 году с выходом фильма «Железный человек», а кульминацией этой серии стала лента «Мстители» 2012 года.

Вторая фаза началась сразу после — в 2013 году, когда на экраны вышла картина «Железный человек 3».

Третья фаза длилась с 2016 по 2019 год: запустил ее фильм «Первый мститель: Противостояние», а завершил «Человек-паук: Вдали от дома».

Четвертая фаза была самой короткой и шла всего два года. Открыла эту фазу лента «Черная Вдова» 2021 года, а завершила «Черная Пантера: Ваканда навеки» уже в следующем году.

Пятая фаза стартовала в 2023-м с картины «Человек-муравей и Оса: Квантомания», а закончилась на «Громовержцах» в 2025 году.

В этом же году начинается шестая фаза: первым в ее рамках покажут фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги».

Сюжет

О сюжете грядущего сериала известно лишь то, что в нем новое поколение супергероев будет сражаться с зомби, в которых превратились уже известные широкой публике герои и злодеи Marvel.

Поскольку проект снимут по мотивам существующей серии комиксов «Зомби Marvel», можно предположить, что его сюжет во многом будет совпадать с оригиналом.

Согласно комиксу, Землю охватил ужасный зомби-вирус. Большинство супергероев и даже богов из вселенной Marvel не смогли защитить себя от заражения. Болезнь передается через укус, сохраняет интеллект и способности жертвы (кроме регенерации), при этом вызывает неутолимый голод к плоти живых существ. Голод влияет на разум: чем он сильнее, тем зомби агрессивнее и глупее.

Все события комиксов «Зомби Marvel» происходят в альтернативной вселенной, где супергерои и боги стали зомби, подхватив неизвестный вирус

У этого вируса почти 100-процентная заразность, им заболели даже такие герои, как Росомаха, Халк, Дэдпул и Тор. А вот у механических существ и существ из чистой энергии против зомби-вируса иммунитет. Например, злодей Альтрон им заболеть не может, так как он робот.

В центре сюжета окажется небольшая группа супергероев, которые будут противостоять зараженным и искать лекарство. При этом «Зомби Marvel» станет продолжением эпизода «Что, если… зомби?!», в финале которого Халк сражается с зомбированной Вандой Максимофф, а выжившие направляются в Ваканду, подвергшуюся нападениям зомби во главе с зараженным Таносом.

Герои

Еще в 2022 году создатели проекта показали первые иллюстрации к нему, таким образом раскрыв список персонажей, которые будут задействованы в «Зомби Marvel».

Зомби

Клинт Бартон / Соколиный Глаз: бывший агент «Щ.И.Т.» (могущественного агентства, которое занимается паранормальными и сверхчеловеческими угрозами международной безопасности), ставший членом команды Мстителей, мастер стрельбы из лука.

Стив Роджерс / Капитан Америка: суперсолдат времен Второй мировой войны, получивший сверхчеловеческие способности благодаря сыворотке. Символ справедливости и лидер команды Мстителей. В фильмах КВМ он возвращается в 1940-е, чтобы провести жизнь со своей возлюбленной.

Эмиль Блонски / Мерзость: бывший офицер британской морской пехоты, который в погоне за силой добровольно подверг себя экспериментам с сывороткой суперсолдата и кровью Халка, превратившись в чудовищного монстра.

Эйва Старр / Призрак: бывший агент «Щ.И.Т.», получившая способности невидимости и неосязаемости после взрыва в лаборатории родителей — ее тело постоянно находилось в состоянии «молекулярного неравновесия». Член команды «Громовержцы» (Новых Мстителей).

Ванда Максимофф / Алая Ведьма: уроженка вымышленной страны Заковии в Восточной Европе, получившая магические способности после экспериментов «Гидры» с Камнем Разума, что наделило ее способностями телекинеза, манипуляции реальностью и магией хаоса. Бывший член Мстителей.

Кэрол Дэнверс / Капитан Марвел: бывший пилот Военно-воздушных сил США. Обрела космические суперспособности после взрыва экспериментального двигателя, созданного на основе энергии Тессеракта, и стала гибридом человека и крии, одной из самых технически развитых рас в КВМ.

Окойе: воительница из Ваканды и генерал королевской стражи.

Икарис: представитель расы сверхлюдей, известных как Вечные. Умеет летать, стрелять энергией из глаз, обладает огромной силой.

Люди

Камала Хан / Мисс Марвел: главная героиня сериала «Зомби Marvel». Подросток пакистано-американского происхождения из Джерси-Сити, мусульманка и страстная фанатка супергероев, особенно Капитана Марвел. Она может управлять космической энергией благодаря древнему браслету.

Елена Белова / Черная вдова: шпионка, обученная в советском проекте «Красная комната» (программа «Черная вдова»). Нареченная сестра Наташи Романофф.

Сюй Шан-Чи: мастер боевых искусств и наследник террористической организации «Десять колец».

Кэти (Руйвень): лучшая подруга супергероя Сюй Шан-Чи, о прошлом которого ничего не знает.

Рири Уильямс / Железное Сердце: юный гений, который изобретает броню не хуже железного костюма Тони Старка (фильма 2008 года).

Кейт Бишоп: талантливая лучница, ученица и фанатка Клинта Бартона (Соколиного Глаза).

Алексей Шостаков / Красный Страж: русский суперсолдат, по сути похож на Капитана Америку. Является приемным отцом Наташи Романофф и Елены Беловой.

Джеймс Э. «Джимми» Ву: агент ФБР, сотрудничавший с организацией «М.Е.Ч.» (занимается борьбой с терроризмом и разведкой, борется с внеземными угрозами).

Торговец смертью: наставник Шан-Чи, опытный убийца.

Роли в оригинальной англоязычной версии мультсериала озвучивали актеры, которые играли героев в кино- и телепроектах. Например, голосом Мисс Марвел говорит актриса Иман Веллани, Кэти озвучила Аквафина, Красного Стража — Дэвид Харбор, Шан Чи — Симу Лю, Ванду Максимофф — Элизабет Олсен и так далее.