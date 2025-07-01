Режиссёр Хван Дон-хёк в интервью THR впервые прокомментировал финал «Игры в кальмара», раскрыв изначальный финал, который он придумал ещё в самом начале работы над двумя последними сезонами.

Далее следуют спойлеры финала третьего сезона.

Изначально Сон Ки Хун не умирал в финале сериала — он переживал свою вторую игру, после чего отправлялся в Лос-Анджелес, чтобы повидаться с дочерью. Вдобавок именно Ки Хун должен был увидеть американского рекрутёра, которого сыграла Кейт Бланшетт — тогда бы он понял, что игры проходят по всему миру.

Однако по мере написания сценария Дон-хёк понял, что куда более подходящим финалом будет самопожертвование Ки Хуна.

Я посчитал, что для Ки Хуна будет более подходящим стать символом мощного и впечатляющего послания, и на этом история должна завершиться.

Дон-хёк считает, что наш мир катится в какую-то яму — и он хотел это показать зрителям,

Кажется, мир становится всё хуже. Кажется, что мир во многих отношениях становится намного хуже. Я подумал: «На какие жертвы наше поколение должно пойти, чтобы оставить наследникам лучший мир?» Поэтому я хотел, чтобы жертва Ки Хуна стала символом этого.

Третий сезон «Игры в кальмара» станет финалом для сериала, однако вселенная продолжится — по данным СМИ, уже в декабре 2025 года начнутся съёмки нового сериала, события которого развернутся в США, а его автором выступит сам Дэвид Финчер.