В Корее представили мультсериал «нового поколения», созданный ИИ

Южнокорейская медиакомпания CJ ENM представила новую стратегию развития контента с помощью искусственного интеллекта — а также мультсериал «Кот Бигги», целиком созданный ИИ.

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Создатели называют проект «контентом нового поколения»:

Мы применяли ИИ на протяжении всей цепочки создания контента — включая планирование, производство, распространение и маркетинг — для расширения производства контента с использованием ИИ в различных жанрах и форматах. Это позволяет нам создавать интеллектуальную собственность нового поколения.

«Кот Бигги» — короткометражный анимационный сериал без слов. ИИ за пять месяцев придумал и нарисовал 30 двухминутных эпизодов о коте, который неожиданно становится отцом цыплёнка. Предполагается, что это только первый проект в таком жанре.