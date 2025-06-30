Критики высказались о новом «Мире Юрского периода»

Кинокритики прохладно приняли «Мир Юрского периода: Возрождение» — новый фильм по культовой франшизе получил лишь 54% «свежести» на агрегаторе Rotten Tomatoes.

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По мнению экспертов, лента не способна ничем удивить зрителя. «Возрождение» во многом повторяет предыдущие фильмы серии, но при этом не такой увлекательный и захватывающий. Из плюсов выделяют игру актёров и визуальные эффекты — но новый «Мир Юрского периода» это не спасает.

События фильма развернутся примерно через пять лет после финала «Господства». Главные роли в ленте сыграли Скарлетт Йоханссон («Мстители»), Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блэйз («Манифест»).

Мировая премьера ленты состоится 4 июля, в России фильм начнут показывать с 12 июля.