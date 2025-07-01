«Декстер», клоуны-убийцы и государь всея Руси: десять лучших сериалов июля

Разгар столь холодного лета — самое подходящее время, чтобы провести его с любимыми сериалами. Благо, в июле таковых выходит предостаточно. С новыми сезонами возвращаются хорошо известные комедии «В Филадельфии всегда солнечно» и «Южный парк», также зрителей ждут продолжения «Скрежета металла», «Основания» и «Песочного человека». А российские онлайн-кинотеатры представят, например, такие блокбастеры, как историческая драма про Петра I в исполнении звезды «Короля и Шута» Константина Плотникова и «Этерна» по мотивам культового фэнтезийного романа. Эти и другие проекты июля — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

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«Государь»

Звезда «Короля и Шута» Константин Плотников, во время съемок хитового сериала еще работавший дворником, буквально совершил известный маневр из грязи в князи — от образа панка Горшка он перешел к роли Петра I в исторической драме «Государь». В байопике первого российского императора будут показаны все основные вехи его насыщенной свершениями и драмами судьбы. Режиссером выступил Сергей Гинзбург («Великая. Золотой век»), в сериале также сыграли Евгений Ткачук, Наталья Суркова, Александр Обласов и Сергей Годин.

Премьера — 2 июля в Okko.

Стильное готическое фэнтези о повелителе снов Морфее, появившемся в мире людей после 100-летнего заточения, возвращается со вторым сезоном. Релиз не остановило даже то, что все аффилированные с Нилом Гейманом телепроекты (а «Песочный человек» основан на комиксах британца) были в той или иной степени заморожены или отменены после того, как писателя уличили в многочисленных кейсах сексуального насилия. Единоличным режиссером сезона выступил Джейми Чайлдс, а к исполнившим главные роли Тому Старриджу и Гвендолин Кристи присоединилась звезда франшизы Kingsman Тэрон Эджертон.

Премьера — 3 июля на Netflix.

«Этерна»

Описание этого грандиозного проекта гласит, что перед нами сериал о дружбе на фоне конца света. «Этерна» — фэнтези, основанное на книгах писательницы Веры Камши. Действие разворачивается в похожем на Европу эпохи Возрождения мире, охваченном междоусобными конфликтами и ждущем Великого Излома — апокалипсиса, предсказанного богами-творцами. Предотвратить катастрофу предстоит благородным оруженосцам. В сериале Сергея Трофимова (оператор «Монгола» и режиссер «Нулевого пациента») снялись Иван Трушин, Ксения Трейстер, Алексей Лукин и Антон Рогачев.

Премьера — 5 июля в «Кинопоиске».

«В Филадельфии всегда солнечно» / It's Always Sunny in Philadelphia

Культовый ситком о группе токсичных закадычных друзей, управляющих небольшим ирландским пабом на родине американской конституции, возвращается аж с 17-м сезоном. Популярность «В Филадельфии всегда солнечно» при этом и не думает снижаться, и это неудивительно, учитывая, что с каждой новой серией в этой комедии только взвинчиваются степень абсурда и острота сатиры, высмеивающей, кажется, все возможные элементы американской жизни. К своим ролям возвращаются Чарли Дэй, Гленн Хоуэртон, Роб Макэлхенн, Кейтлин Олсон и, конечно, легендарный Дэнни Де Вито.

Премьера — 9 июля на FXX и Hulu.

«Южный парк» / South Park

Время для очередного, 27-го, сезона «Южного парка» назрело уже давно, ведь мультсериал Трэя Паркера и Мэтта Стоуна уже несколько десятков лет остается самой острой сатирой на телевидении, популярной во всем мире. Не удивительно, что за годы существования проект так и не исчерпал себя, ведь «Южный парк» берет сюжеты из безграничного источника — человеческой глупости и политического оппортунизма.

Премьера — 9 июля на Comedy Central и на Paramount+ на следующий день.

«Это слишком» / Too Much

Новый проект Лины Данэм, создательницы одного из лучших сериалов прошлого десятилетия «Девочки», рассказывает о нью-йоркской карьеристке, которая уехала переживать тяжелое расставание в Лондон. Там она знакомится с инфантильным, но обаятельным британцем Феликсом. У них вспыхивает роман, который оказывается одновременно спасением и испытанием. Смогут ли люди столь разных взглядов и характеров построить что-то общее или же им лучше остаться в одиночестве? В главных ролях — Уилл Шарп и Меган Сталтер, а в основе сценария — биография самой Данэм, которая последние несколько лет живет в Англии.

Премьера — 10 июля на Netflix.

«Основание» / Foundation

Один из самых масштабных сай-фай сериалов нашего времени возвращается с третьим сезоном. Экранизация цикла романов культового писателя-фантаста Айзека Азимова рассказывает о судьбе земной колонии на удаленной планете, а действие охватывает несколько тысячелетий. События третьего сезона разворачиваются спустя полтора века после произошедшего в предыдущих сериях. Тем не менее, Джаред Харрис, Ли Пейс и Лу Льобелл, конечно, вернутся к своим ролям.

Премьера — 11 июля на Apple TV+.

«Декстер: Воскрешение» / Dexter: Resurrection

Главный маньяк современного телевидения возвращается в многосерийной криминальной драме «Воскрешение», события которой происходят сразу после предыдущего сезона «Новая кровь». В новых сериях опасное противостояние возникнет у Декстера Моргана с его собственным сыном. К своим ролям вернутся Майкл С. Холл, Анджел Батиста и Джеймс Римара. Помимо этого, «Воскрешение» сможет похвастаться целой плеядой звезд — в нем приняли участие Ума Турман, Кристен Риттер, Питер Динклэйдж и Нил Патрик Харрис.

Премьера — 11 июля на Paramount+.

«Институт» / The Institute

Действие мистического сериала по мотивам одноименного романа Стивена Кинга разворачивается в таинственном учреждении под названием Институт, где содержатся дети со сверхъестественными способностями. В этом месте приходит в себя после похищения неизвестными 12-летний Люк Эллис. Мальчишка подвергается бесчеловечным экспериментам, призванным пробудить и усилить в нем экстрасенсорные силы. Ребенок пытается организовать побег из странного места, однако обмануть бдительную охрану Института — задача не из легких. В сериале снялись Бен Барнс и Мэри-Луиз Паркер, режиссером выступил Джек Бэндер, работавший над «Кланом Сопрано» и «Остаться в живых».

Премьера — 13 июля на MGM+.

«Скрежет металла» / Twisted Metal

После двухлетнего перерыва возвращается история преодолевающего просторы постапокалиптической Америки болтливого курьера в исполнении звезды Marvel Энтони Маки. Экранизация одноименной серии игр на PlayStation, выходившей с 1995 по 2012 годы, представляет собой экшен в виде гонок на выживание. Первый сезон сильно напоминал «Безумного Макса» — безжизненные пустоши на месте бывших Соединенных Штатов, тачки с оружием, яркие и сумасшедшие персонажи вроде клоуна-убийцы по прозвищу Сладкоежка (Уилл Арнетт) или угонщицы Тишины (Стефани Беатриз).

Премьера — 31 июля на Peacock.