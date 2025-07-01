Появился первый тизер мультфильма «Три богатыря и свет клином»

В Сети появился первый тизер полнометражного мультфильма "Три богатыря и свет клином" - четырнадцатого эпизода популярной франшизы о приключениях Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца.

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На этот раз богатыри столкнутся с неожиданной напастью: надвигается огромная туча, способная затмить все небо, после чего наступит вечная ночь. Пока друзья разбираются с этим вопросом, на беззащитное княжество нападает коварный купец Колыван.

Свои голоса героям подарили Сергей Маковецкий, Дмитрий Быковский, Валерий Соловьев, Олег Куликович, Дмитрий Высоцкий, Алиса Боярская, Анатолий Петров, Максим Сергеев, Дима Билан, Юлия Зорькина, Иван Зайковский, Юлия Пересильд и другие актеры.

В прокат лента выйдет 25 декабря 2025 года.