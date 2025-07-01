Экшн-триллер «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо получил новый тизер

Студия Warner Bros. представила новый тизер фильма "Битва за битвой" (One Battle After Another) Пола Томаса Андерсона ("Призрачная нить") с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

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В центре истории, вдохновлённой романом Томаса Пинчона "Вайнленд", окажется чудаковатый экс-революционер Боб Фергюсон (Ди Каприо), чью спокойную жизнь нарушает возвращение призраков прошлого в лице зловещего полковника-расиста Стива (Шон Пенн).

40-секундный ролик в очередной раз подтверждает, что картина будет насыщена зубодробительным экшном с погонями и взрывами.

Бюджет фильма стал самым высоким за всю карьеру Андерсона - 140 миллионов долларов.

Роли исполнили Бенисио Дель Торо ("Французский вестник"), Тейяна Тейлор ("Поездка в Америку 2"), Алана Хаим ("Лакричная пицца"), Реджина Холл ("Девять совсем незнакомых людей"), Чейз Инфинити ("Презумпция невиновности"), Вуд Харрис ("Вспоминая титанов"), Шейна МакХэйл ("В свободном улёте") и другие.

Премьера назначена на 26 сентября 2025 года.