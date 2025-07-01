Фильм «Балерина» по «Джону Уику» с Аной де Армас вышел онлайн

С сегодняшнего дня фильм «Балерина» с Аной де Армас в главной роли доступен в зарубежных онлайн-площадках. Картину можно посмотреть онлайн на Amazon Prime Video, iTunes и других сервисах.

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«Балерина» рассказывает о профессиональной танцовщице, которая охотится на убийц своей семьи. Главную роль в проекте исполнила Ана де Армас («Достать ножи»), а режиссёром выступил Лен Уайзман («Крепкий орешек 4»).

Изначально картина должна была выйти ещё до «Джона Уика 4», однако ей потребовались досъёмки, которые организовывал Чад Стахелски, режиссёр основной серии фильмов. В ленте также появился и герой Киану Ривза — сам Джон Уик.

При бюджете в $ 90 млн лента собрала в прокате всего-лишь $ 108 млн. Она уже не окупится.