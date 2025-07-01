Создатели фильма «Нейробатя» представили альтернативный постер фильма

В преддверии выхода фильма "Нейробатя" (16+) создатели представили альтернативный постер - "визуальный манифест конфликта поколений".

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Изображение демонстрирует противостояние главных героев: молодого айтишника (Денис Власенко), пытающегося вырваться из тени криминального прошлого своей семьи, и "нейробати" - механизированного петуха с пилой вместо хохолка и горящим красным глазом.

По сюжету айтишник Гриша создаёт уникальную нейросеть, способную переселить сознание человека в "умные" устройства. Тестировать уникальное изобретение ему приходится на собственном отце - лидере криминальной ОПГ по прозвищу Бес (Виталий Хаев), цифровое сознание которого оказывается в руках сына, перемещаясь из гаджета в гаджет. Вместе они отправляются в безумное приключение, которое поможет переосмыслить отношение друг к другу.

"Фильм насыщен аттракционами, но в его основе глубокая история об отцах и детях, о корнях и принятии себя. Только поняв, кто ты и откуда, можно обрести силу и двигаться к настоящей цели. Множество локаций, технически непростые сцены, работа с аниматроником и актёрами - всё происходило в непрерывной динамике. Но именно в этом хаосе рождалась энергия. Мы верим, что зритель почувствует её - и, возможно, увидит в этой истории нечто своё", - рассказывает режиссёр Виталий Дудка ("Юра Дворник", "За слова отвечаю").

Роли в картине исполнили Валентина Ляпина, Настасья Самбурская, Александр Обласов, Аскар Нигамедзянов, Сергей Чихачёв, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Александра Трусова, призёр чемпионата России Макар Игнатов, а также блогеры Wylsacom и Даня Крастер.

Первые показы состоялись в рамках фестиваля "Новое движение" и на Забайкальском международном фестивале в Чите, в широкий прокат лента выходит 17 июля 2025 года.