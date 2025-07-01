Вышел русский трейлер «Хищных тварей» про акул и маньяка

Кинопрокатная компания "Вольга" поделилась финальным трейлером и постером триллера "Хищные твари" (Dangerous Animals, 18+) с Джаем Кортни в роли маньяка, скармливающего своих жертв акулам.

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В центре сюжета молодая серфингистка Зефир (Хэсси Харрисон), попадающая в ловушку серийного убийцы по имени Такер. Оказавшись на его лодке, девушка должна обхитрить маньяка, пока не стала жертвой морских хищников.

Мировая премьера картины состоялась в мае на 78-м Каннском кинофестивале, где она вошла в программу "Двухнедельник режиссёров". На данный момент рейтинг фильма на сайте Rotten Tomatoes составляет 85%.

Особенно критики отметили игру Харрисон и Кортни, создавших образы по-настоящему напуганной серферши и устрашающего безумца-маньяка. По словам постановщика Шона Бирна ("Любимые", "Дары смерти"), ему было важно, чтобы зрители почувствовали себя на месте героини, и эмоциональность актрисы позволила этого добиться.

Режиссёр также признавался, что является большим почитателем таланта Джая Кортни: "Он снимался в крупных проектах ("Терминатор: Генезис", "Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть", "Отряд самоубийц"), но мне всегда казалось, что в нём скрыт куда более глубокий и характерный актёр, которому просто не давали возможности раскрыться в главной роли. И больше всего меня поразило, что он может сыграть не только монстра, но и найти в Такере того самого травмированного ребёнка. Эта роль - шанс для Кортни заявить о себе так же ярко, как Кэти Бейтс в "Мизери", Кристиан Бэйл в "Американском психопате" или Джек Николсон в "Сиянии". И он этим шансом воспользовался".

Российская премьера фильма состоится 10 июля.