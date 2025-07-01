«Мир Юрского периода: Возрождение» встретили прохладными рецензиями

Новый "Мир Юрского периода" (Jurassic World: Rebirth), мировая премьера которого состоится 2 июля 2025 года, получил низкие оценки: рейтинг фильма на Rotten Tomatoes достиг лишь 54%, на Metacritic (заблокирован в РФ) - 55/100.

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Мнения критиков кардинально разделись: одни пишут, что режиссёр Гарет Эдвардс ("Изгой-один", "Годзилла") с невероятной любовью отнёсся к исходному материалу, в результате чего получилась прекрасная картина о динозаврах, другие считают, что франшиза вырождается и отчаянно копирует саму себя.

По мнению некоторых журналистов, фильм во многом повторяет предыдущие части, однако делает это с меньшим блеском, являя собой "попкорновый летний боевик". В нём есть напряженные места, и главные герои вызывают симпатию, однако этого не хватает, чтобы вдохнуть новую жизнь в серию.

К сильным сторонам авторы причисляют режиссуру, к слабым - сценарий Дэвида Кеппа, соавтора оригинального "Парка Юрского периода".