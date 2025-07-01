Режиссер «Вечного сияния чистого разума» снимет первый хоррор в карьере

Знаменитый французский режиссёр Мишель Гондри ("Вечное сияние чистого разума", "Наука сна", "Пена дней", "Шучу"), один из самых изобретательных постановщиков наших дней, приступил к работе над новым проектом, получившим название "Маленькие страхи" (Les Petites Peurs / Little Fears). Об этом сообщает журнал Premiere.

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По жанру это будет хоррор с обилием комедийных элементов. В центре сюжета окажутся две девочки, нашедшие в саду человеческий череп. Это открытие запускает череду мрачных и тревожных событий.

Роли в картине исполнят Жиль Лелуш ("Разбитые сердца") и Бастьен Буйон ("Рецепт счастья").

Съёмки начнутся в январе 2026 года и продлятся до марта. В качестве источника вдохновения Гондри называет триллер "Ночь охотника" (1955) и собственный клип на Human Behaviour, снятый для певицы Бьорк в 1993 году.

В 2025 году режиссёр должен был представить мюзикл о Фаррелле Уильямсе, однако проект был отменён из-за творческих разногласий.