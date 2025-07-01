Фильм «Громовержцы» от Marvel стал доступен в онлайн-сервисах

Сегодня фильм «Громовержцы» от Marvel вышел в цифре. Лента уже доступна онлайн в сервисах Amazon Prime Video и Apple TV.

© Чемпионат.com

«Громовержцы» рассказывают историю «банды неудачников», члены которой должны пытаться работать друг с другом как команда. Отряду предстоит выполнить опасную миссию для правительства США, которая потребует от них максимальной самоотдачи.

Главные роли в ленте сыграли Флоренс Пью (Чёрная вдова), Ольга Куриленко (Таскмастер), Себастиан Стэн (Зимний солдат), Харрисон Форд (Таддеус Росс), Дэвид Харбор (Красный страж) и другие актёры из киновселенной Marvel.

В кино лента вышла в мае и за время проката собрала $ 380 млн, тогда как её бюджет составил $ 180 млн.