У криминального сериала «Инкассаторы» появилась дата выхода

Телеканал «ТНТ» назвал дату выхода сериала «Инкассаторы». Криминальная комедия стартует уже 14 июля в 20:00, в первый сезон войдёт 16 эпизодов.

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Сериал расскажет о напарниках-инкассаторах, которые давно занимаются перевозкой денег, но то и дело что-то идёт не так. В очередной раз, когда на машину нападают грабители, парням удается отбиться. Они случайно узнают, что это ограбление было организовано их шефом, и, чтобы ему отомстить, решаются на отчаянный ход: ограбить сами себя.

Главные роли в проекте исполнят Вячеслав Чепурченко («Легенда №17») и Кирилл Мелехов («Кентавр»). В шоу также сыграют Марат Башаров («Мастер и Маргарита»), Агата Муцениеце («Живой»), Яна Гурьянова («Чужая сестра») и другие актёры.