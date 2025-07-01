Расписание выхода второго сезона аниме «Дандадан»
Уже 4 июля состоится премьера второго сезона аниме «Дандадан». Один из самых популярных анимационных сериалов последних лет продолжит историю двух подростков, которые пытаются одновременно совладать с инопланетянами и призраками.
Во второй сезон вновь войдёт 12 эпизодов — они будут выходить еженедельно в стримингах Crunchyroll и Netflix. Финал состоится 19 сентября.
Расписание выхода второго сезона аниме «Дандадан»
- 1-я серия — 4 июля
- 2-я серия — 11 июля
- 3-я серия — 18 июля
- 4-я серия — 25 июля
- 5-я серия — 1 августа
- 6-я серия — 8 августа
- 7-я серия — 15 августа
- 8-я серия — 22 августа
- 9-я серия — 29 августа
- 10-я серия — 5 сентября
- 11-я серия — 12 сентября
- 12-я серия — 19 сентября