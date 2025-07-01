Уже 4 июля состоится премьера второго сезона аниме «Дандадан». Один из самых популярных анимационных сериалов последних лет продолжит историю двух подростков, которые пытаются одновременно совладать с инопланетянами и призраками.

© Чемпионат.com

Во второй сезон вновь войдёт 12 эпизодов — они будут выходить еженедельно в стримингах Crunchyroll и Netflix. Финал состоится 19 сентября.

Расписание выхода второго сезона аниме «Дандадан»