Расписание выхода второго сезона аниме «Дандадан»

Чемпионат.com

Уже 4 июля состоится премьера второго сезона аниме «Дандадан». Один из самых популярных анимационных сериалов последних лет продолжит историю двух подростков, которые пытаются одновременно совладать с инопланетянами и призраками.

Расписание выхода второго сезона аниме «Дандадан»
© Чемпионат.com

Во второй сезон вновь войдёт 12 эпизодов — они будут выходить еженедельно в стримингах Crunchyroll и Netflix. Финал состоится 19 сентября.

Расписание выхода второго сезона аниме «Дандадан»

  • 1-я серия — 4 июля
  • 2-я серия — 11 июля
  • 3-я серия — 18 июля
  • 4-я серия — 25 июля
  • 5-я серия — 1 августа
  • 6-я серия — 8 августа
  • 7-я серия — 15 августа
  • 8-я серия — 22 августа
  • 9-я серия — 29 августа
  • 10-я серия — 5 сентября
  • 11-я серия — 12 сентября
  • 12-я серия — 19 сентября