Сериалы недели: русско-турецкие «Сестры» и «Государь» с Плотниковым

Премьера многосерийной мелодрамы "Сестры" - на этой неделе на телеканале "Россия" и медиаплатформе "Смотрим". Главные роли в картине исполняют российские и турецкие актеры. Режиссер - Егор Баринов.

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Сестры-близняшки Соня и Алиса волею судьбы были разлучены и выросли в разных странах: Соня (Татьяна Журавлева) - в столице России, а Алиса (Екатерина Журавлева) - в Турции. Девушки никогда не интересовались жизнью друг друга, пока однажды Соня с мужем не решают переехать в Турцию. Случайная встреча переворачивает их судьбы: каждой из сестер неожиданно подходит жизнь другой. В результате несчастного случая Соня теряет память, а Алиса, влюбившись в мужа сестры, сознательно играет чужую роль. Полюбить другого мужа Соня так и не смогла, однако искренне привязалась к сыну сестры, считая его своим. Жизни близняшек все больше запутываются. Что будет, когда тайна раскроется?

Также снимались: Ольга Красько, Валерий Баринов, Иван Жвакин, Осман Айдын, Барыш Айтач, Онур Езер и другие. Съемки проходили в Москве и на юго-западе Турции, в живописном городе Фетхие.

Егор Баринов, режиссер, рассказывает:

"Это мой шестой совместный русско-турецкий проект. Во всех этих фильмах принимали участие турецкие артисты, работа с которыми приносит мне как режиссеру большое удовольствие, несмотря на трудности перевода. Я считаю, что именно их присутствие в кадре, их темперамент и яркость подачи материала придают нашим работам тот колорит, который привлекает зрителя. Главное, что при этом они остаются абсолютно органичными. Хочу отметить и российских артистов, которым для выполнения режиссерских задач зачастую приходилось совершать профессиональные чудеса, играя на турецком языке. В "Сестрах" это Ольга Красько и, конечно же, сестры Журавлевы - Екатерина и Татьяна. Именно взаимодействие двух культур, двух актерских школ заставляет меня снова и снова возвращаться в Турцию. С каждой новой историей появляется свой уникальный опыт. Сериал "Сестры" - мой первый 16-серийный проект, снятый за границей. Всеми членами съемочной команды проведена очень большая работа, и я надеюсь, что ее плоды порадуют нашего зрителя".

Екатерина Журавлева, исполнительница роли Алисы, признается:

"Съемки проекта "Сестры" проходили в солнечной Турции, в городе Фетхие. Это был мой первый выезд за границу. Больше всего на съемках запомнились, конечно же, люди! Турки были очень добры, отзывчивы и гостеприимны, а русские коллеги стали поддержкой и опорой в незнакомой стране. Мы с Таней с детства мечтали сняться в кино про близняшек. Это всегда большая авантюра, игра и интрига. Когда нам прислали пробы в проект "Сестры", конечно, мы обрадовались. А когда стали читать сценарий, поняли, что мы должны сделать все, чтобы нас утвердили. Нам с сестрой нравились наши героини, мы сразу поняли, кто и кого будет играть..."

"Больше всего на съемках мне запомнилось огромное количество текста на турецком языке. Группа и партнеры помогали, как могли: наговаривали мне текст с произношением, приклеивали большие диалоги на стены и даже на самих коллег. Но основной текст я заучивала наизусть, хотя объем был колоссальный! - говорит Ольга Красько, исполнительница роли Анны, матери близняшек. И продолжает: "С одной стороны, моя героиня Анна довольно слабая женщина, привыкшая стоять за мужчиной. С другой, она принимает эту жизнь со всеми сложностями, пытаясь найти оптимальное решение проблем, помочь своим дочерям. В этом точно проявляется ее сила. Мне была очень интересна ее судьба, история про то, как ошибки Анны в большей степени отразились на ее детях...".

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