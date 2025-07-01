Сериалы недели: русско-турецкие «Сестры» и «Государь» с Плотниковым

Премьера мелодрамы "Сестры" стартует на ТВ на этой неделе
Премьера многосерийной мелодрамы "Сестры" - на этой неделе на телеканале "Россия" и медиаплатформе "Смотрим". Главные роли в картине исполняют российские и турецкие актеры. Режиссер - Егор Баринов.
Сестры-близняшки Соня и Алиса волею судьбы были разлучены и выросли в разных странах: Соня (Татьяна Журавлева) - в столице России, а Алиса (Екатерина Журавлева) - в Турции. Девушки никогда не интересовались жизнью друг друга, пока однажды Соня с мужем не решают переехать в Турцию. Случайная встреча переворачивает их судьбы: каждой из сестер неожиданно подходит жизнь другой. В результате несчастного случая Соня теряет память, а Алиса, влюбившись в мужа сестры, сознательно играет чужую роль. Полюбить другого мужа Соня так и не смогла, однако искренне привязалась к сыну сестры, считая его своим. Жизни близняшек все больше запутываются. Что будет, когда тайна раскроется?
Также снимались: Ольга Красько, Валерий Баринов, Иван Жвакин, Осман Айдын, Барыш Айтач, Онур Езер и другие. Съемки проходили в Москве и на юго-западе Турции, в живописном городе Фетхие.
Егор Баринов, режиссер, рассказывает:
"Это мой шестой совместный русско-турецкий проект. Во всех этих фильмах принимали участие турецкие артисты, работа с которыми приносит мне как режиссеру большое удовольствие, несмотря на трудности перевода. Я считаю, что именно их присутствие в кадре, их темперамент и яркость подачи материала придают нашим работам тот колорит, который привлекает зрителя. Главное, что при этом они остаются абсолютно органичными. Хочу отметить и российских артистов, которым для выполнения режиссерских задач зачастую приходилось совершать профессиональные чудеса, играя на турецком языке. В "Сестрах" это Ольга Красько и, конечно же, сестры Журавлевы - Екатерина и Татьяна. Именно взаимодействие двух культур, двух актерских школ заставляет меня снова и снова возвращаться в Турцию. С каждой новой историей появляется свой уникальный опыт. Сериал "Сестры" - мой первый 16-серийный проект, снятый за границей. Всеми членами съемочной команды проведена очень большая работа, и я надеюсь, что ее плоды порадуют нашего зрителя".
Екатерина Журавлева, исполнительница роли Алисы, признается:
"Съемки проекта "Сестры" проходили в солнечной Турции, в городе Фетхие. Это был мой первый выезд за границу. Больше всего на съемках запомнились, конечно же, люди! Турки были очень добры, отзывчивы и гостеприимны, а русские коллеги стали поддержкой и опорой в незнакомой стране. Мы с Таней с детства мечтали сняться в кино про близняшек. Это всегда большая авантюра, игра и интрига. Когда нам прислали пробы в проект "Сестры", конечно, мы обрадовались. А когда стали читать сценарий, поняли, что мы должны сделать все, чтобы нас утвердили. Нам с сестрой нравились наши героини, мы сразу поняли, кто и кого будет играть..."
"Больше всего на съемках мне запомнилось огромное количество текста на турецком языке. Группа и партнеры помогали, как могли: наговаривали мне текст с произношением, приклеивали большие диалоги на стены и даже на самих коллег. Но основной текст я заучивала наизусть, хотя объем был колоссальный! - говорит Ольга Красько, исполнительница роли Анны, матери близняшек. И продолжает: "С одной стороны, моя героиня Анна довольно слабая женщина, привыкшая стоять за мужчиной. С другой, она принимает эту жизнь со всеми сложностями, пытаясь найти оптимальное решение проблем, помочь своим дочерям. В этом точно проявляется ее сила. Мне была очень интересна ее судьба, история про то, как ошибки Анны в большей степени отразились на ее детях...".
Смотрите также
Сериал "Государь" - в онлайн-кинотеатре Okko и на сайте Кино1ТВ со 2 июля.
Премьера масштабного исторического сериала "Государь" - событие значимое. Впервые серии показали в кинотеатре "Аврора" во время ПМЭФ в присутствии статусной публики. Теперь же сериал может оценить каждый. И, судя по первым отзывам, у актера Константина Плотникова получился хороший и эмоциональный Петр I. Евгений Ткачук ярко сыграл Меншикова. Сериал наполнен событиями и захватывает зрителя с первой же секунды, рассказывая об основных вехах становления и правления Петра I. Первые же сцены - бунт стрельцов и момент, когда молодой царь показывает им характер и ставит всех на место.
Константин Плотников, исполнитель роли Петра I, рассказывает:
"Конечно, было безумное волнение и одновременно осознание того, какой объем материала и в какой промежуток времени мне нужно было в себя уложить. Потому что до съемок мои знания касательно Петра I, честно говоря, были достаточно поверхностные. То есть такие, какие мы знаем из школьной программы. А для того, чтобы сыграть столь масштабный образ - нужно знать существенно больше и находиться в контексте того времени. Поэтому волнение было недолгим, на это не было времени. А было время на то, чтобы по возможности максимально изучать, смотреть, читать. Жена подарила мне книгу, которая так и называется "Петр I". В ней собрано практически все, что император писал своей рукой: там есть переписка с мамой, переписка с женой - Екатериной I, плюс указы, которые сложнее читать, чем личные записи. И мне это очень помогло, это то, что открывает его как человека, а не только как государственного деятеля. Когда читаешь его переписку с мамой или супругой - там столько тепла, любви, заботы и прочих вроде бы мелочей, но важных для понимания нюансов характера человека".