Андреасян экранизирует произведение Эдуарда Успенского

Кинокомпания братьев Андреасян объявила о работе над экранизацией сказки Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке». Информация об этом появилась в их Telegram-канале.

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Сообщается, что сценарий грядущего проекта уже в работе, а съемки начнутся в 2026 году. В каком формате выйдет адаптация — полнометражного фильма, сериала или мультипликации — не сообщается.

«Кинокомпания братьев Андреасян приобрела права на экранизацию одной из самых любимых историй Успенского. Готовим волшебство — следите за новостями!» — говорится в публикации.

Сказка «Вниз по волшебной реке» повествует о приключениях мальчика Мити в мире русских народных сказок. Книга впервые была издана в 1972 году. В 1982 году вышел фильм Михаила Юзовского «Там, на неведомых дорожках…».

Ранее стало известно, что Сарик Андреасян снимет сериал про Черкизовский рынок в 90-е.