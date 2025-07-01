Режиссер рассказал, на каком этапе находятся новые «Приключения Электроника»

Проект сериала по мотивам фильма "Приключения Электроника" Константина Бромберга находится на начальном этапе, идет работа над сценарием. Об этом сообщил режиссер Александр Войтинский в беседе с ТАСС.

© Кадр из фильма

"Проект находится на самом начальном этапе, пишется сценарий", - сказал он. Войтинский подчеркнул, что стремится модернизировать сюжет, сохранив при этом атмосферу оригинальной картины. "Надо соответствовать времени и одновременно теплой атмосфере оригинала", - отметил режиссер.

По его словам, в настоящее время проходит кастинг, по итогам которого будут выбраны исполнители главных ролей.

"Я уже встречался с исполнителями главных ролей оригинального фильма, мы с ними познакомились, обсудили все, и они дали добро на адаптацию", - сказал Войтинский.

"Приключения Электроника" - советский детский музыкальный трехсерийный телевизионный фильм 1979 года режиссера Константина Бромберга.