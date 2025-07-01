«Игру в кальмара» уличили в плагиате советской мелодии

Стриминговый сервис Netflix может столкнуться с крупным штрафом из-за иска о плагиате. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро МКМ Геннадий Кузьмин.

© Газета.Ru

Кузьмин выступил юристом, подготовившим иск в связи с возможным нарушением авторских прав в сериале «Игра в кальмара». Он заявил, что если факт плагиата будет доказан, то Netflix грозят серьезные последствия.

«Если исходить из требований, которых просит истец, то можно говорить вообще о том, чтобы запретить показ третьего сезона «Игры в кальмара» в России. Нужно понимать, что есть соответствующая международная конвенция, которая подписана больше чем 200 странами мира. В данном случае, я думаю, конечно, про запрет показа во всем мире речь не идет, но чтобы вот этот момент, эпизод с мелодией из сериала вырезать», — объяснил адвокат.

Кузьмин уточнил, что у правообладателя оригинальной мелодии будет право требовать материальную компенсацию. В этом случае речь будет идти о крупном штрафе для Netflix.

«Речь может идти на самом деле о суммах не просто в миллионы рублей, а десятки миллионов и даже 100 миллионов рублей (более $1млн) — по крайней мере так складывается судебная практика. Но прежде всего, наверное, надо исходить из того, что здесь я прежде всего вопрос не материального плана — вопрос неких духовных ценностей, на которых воспитывалось не только мое поколение но и поколение моих родителей», — заявил юрист.

Кузьмин уточнил, что у истца есть шанс выиграть дело против Netflix. Адвокат заверил, что иск будет подан не ради материальной компенсации, а с целью защитить наследие отечественной культуры.

Ранее сообщалось, что житель Москвы Дмитрий Скрипниченко вместе с командой юристов подаст иск в суд и Роскомнадзор на стриминговый сервис Netflix, поскольку увидел сильное сходство музыкального фрагмента из нового сезона с известной композицией из советского фильма «17 мгновений весны» 1973 года Микаэла Таривердиева. Как уточнил основатель PR-агентства, сейчас юристы анализируют эпизод и подготовили документы для подачи обращения.