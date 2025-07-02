Вышел русский трейлер хоррора «Выход-8»

Студия Flarrow Films представила русский трейлер фильма «Выход-8». Хоррор выйдет в российских кинотеатрах 28 августа.

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Видео доступно во VK-группе Flarrow Films. Права на видео принадлежат Toho.

Картина представляет из себя экранизацию знаменитой игры The Exit 8. По сюжету мужчина пытается выбраться из бесконечного подземного перехода. Он должен не пропустить ни одной жуткой аномалии, чтобы добиться свободы. В противном случае, его путь начинается заново. Режиссёром картины выступил Гэнки Кавамура — автор популярной книги «Если все кошки в мире исчезнут».

Японская игра The Exit 8 вышла в 2023 году от независимого разработчика Kotake Create. Релиз состоялся на ПК, а позднее проект выпустили на PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, а также на IOS и Android. Игра стала популярной по всему миру, породив множество мемов и большую фанбазу.