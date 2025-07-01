Евгений Миллер и Алексей Барабаш пройдут «Точку невозврата»

Съёмки 12-серийного остросюжетного детектива телеканала НТВ «Точка невозврата» продолжаются в Санкт-Петербурге. Сериал расскажет о майоре Управления собственной безопасности Олеге Мантурове и его противостоянии с коррумпированными коллегами-полицейскими. Главные роли в картине исполнят Евгений Миллер, Алексей Барабаш, Олег Филипчик, Полина Сидихина и Илья Носков.

© Кадр из фильма

Олег Мантуров (Евгений Миллер) разоблачает коррумпированного майора Батецкого (Алексей Барабаш) и отправляет под суд. Но коллегия присяжных оправдывает злодея. В ярости Олег пишет рапорт об увольнении и уезжает в Краснодарский край к коллеге Марине Лужской (Полина Сидихина), с которой у него был служебный роман. Через два месяца Олег возвращается в Санкт-Петербург: его начальника, полковника Порея (Олег Филипчик), обвиняют в сокрытии денежных средств и отстраняют от исполнения обязанностей. А всё потому, что в служебной квартире УСБ, за которую отвечает Порей, находят девять миллионов долларов – что это за деньги и как они попали в квартиру?

Евгений Миллер:

«Главный вопрос, который поднимается в сериале, – где та самая точка невозврата, когда уже невозможно начать с чистого листа? Да и возможно ли вообще вернуть всё назад? Роль Мантурова сразу показалась мне интересной своим непростым психологическим рисунком. Герой очень неоднозначный и разнообразный, он довольно вспыльчивый человек и различными способами пытается с этим совладать. В силу своего характера он порой не осознаёт масштаб проблем, с которыми сталкивается, и совершает много непоправимых ошибок».

За время отсутствия Мантурова в Петербурге, Батецкий, восстановленный в должности начальника «убойного» отдела ГУВД, сумел как следует развернуться: раскрытия старых заказных убийств укрепили его авторитет в глазах полицейского начальства. Благоволит ему и начальник ГУВД Юрьев (Сергей Мардарь), ведь Батецкий повышает его шансы на перевод в Москву на новую должность. Дело за малым – раскрыть давнее убийство вице-губернатора Ставского, заказчиком которого Батецкий «определяет» друга Мантурова, авторитетного бизнесмена Аркадьева (Илья Носков). Теперь Мантурову предстоит не только разобраться в истории с найденными деньгами, но и защитить честь друга и предотвратить будущие преступления заклятого врага.

Алексей Барабаш:

«Батецкий – абсолютно очаровательный изворотливый лис, который больше всего на свете любит себя. Это карьерист до мозга костей и ради собственного благосостояния он смело готов идти по головам. Если бы судьба не закинула Батецкого в правоохранительные органы, он точно стал бы прекрасным артистом, умело перевоплощающимся под любые задачи. Прочитав сценарий впервые, я сразу понял, что роль Батецкого очень интересная, многогранная и глубокая, а от таких персонажей грех отказываться. Можно сказать, что это один из основополагающих героев в картине».

Павел Мальков, режиссёр-постановщик: