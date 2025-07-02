Сериал «Медведь» продлили на пятый сезон

Телеканал FX объявил о продлении сериала «Медведь» на пятый сезон. Анонс сделали через неделю после выхода четвёртого сезона шоу. Многие фанаты гадали, получит ли проект продолжение. Как оказалось, получит!

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Сюжетных подробностей нового сезона шоу пока нет. Наверняка он продолжит четвёртый сезон.

Сериал «Медведь» рассказывает о молодом шеф-поваре Кармене Берзатто, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный им от умершего брата. Ряд вещей идёт не по плану, поэтому герою приходится принимать трудные и непопулярные среди работников решения, чтобы спасти заведение.

Премьера первого сезона шоу состоялась в июне 2022 года, второго — в июне 2023-го, а третий вышел в июне 2024-го.