Завершился сериал «Железное сердце» про преемницу Тони Старка

Сегодня на Disney+ вышли три финальные серии сериала «Железное сердце». Всего в первый сезон вошло шесть эпизодов: первые три вышли 25 июня, а остальные добрались до релиза сегодня.

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«Железное сердце» рассказывает об одноимённой героине из комиксов Marvel, молодой студентке Рири Уильямс. Благодаря своим выдающимся инженерным способностям девушка создаёт себе бронированный суперкостюм в духе Железного человека и становится его полноценной преемницей.

Главные роли в шоу исполнили Доминик Торн («Чёрная пантера: Ваканда навеки»), Энтони Рамос («Звезда родилась»), Олден Эренрайк («Оппенгеймер») и другие актёры.