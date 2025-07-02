Егор Кончаловский высказался об идее квот на американское кино

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский выразил поддержку инициативе председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова по введению квот на прокат американских фильмов в России. Таким мнением он поделился в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Я надеюсь, что американское кино будет квотировано, то есть количество американских фильмов будет ограничено, как в некоторых странах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 10 лет назад он предлагал на некоторое время запретить американское кино, однако тогда его позиция вызвала критику.

"[Мне сказали], что отечественный кинематограф умрет. Но случилось обратное - кино в стране очень поднялось за те годы, пока у нас не было американских фильмов", - поделился Кончаловский.

Режиссер также выразил надежду, что часть доходов от проката американских лент будет направляться в "Фонд кино".

"Как это было сделано, например, во Франции", - добавил он.

Ранее председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков выступил за квотирование и введение входных взносов для западного кино. Режиссер предложил ввести входной взнос в 5 млн рублей для рассмотрения представленной картины в России и направить 10% от проката западной картины на рефинансирование национального кино.