Когда выйдет триллер «Долгая прогулка» по роману Стивена Кинга

18 сентября в российских кинотеатрах выйдет триллер "Долгая прогулка" по одноименному роману Стивена Кинга. Режиссер - Фрэнсис Лоуренс, известный по фильмам "Константин", "Я - легенда" и франшизе "Голодные игры".

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Новинка рассказывает об антиутопическом будущем, в котором группа подростков участвует в смертельном марафоне без финишной черты. Побеждает тот, кто единственный остается на ногах. Чтобы выиграть крупный приз, полсотни подростков выходят на трассу и должны идти, не останавливаясь ни на минуту. Сбавил скорость - предупреждение. Три предупреждения - и тебя убивают. Игра продолжается, пока не останется только один. Как далеко они готовы зайти, чтобы выжить?

Этот роман стал первым произведением Стивена Кинга, который он написал в 1967 году, будучи 19-летним студентом, и опубликовал под псевдонимом Ричард Бахман.

Работа над экранизацией романа оправдывает его название: в 1988 году "Долгую прогулку" впервые попытался перенести на экран Джордж Ромеро, а в 2000-х права на киноадаптацию книги приобрел уже режиссер "Побега из Шоушенка", "Зеленой мили" и "Мглы" Фрэнк Дарабонт. В 2019 году к попыткам экранизировать "Долгую прогулку" присоединились режиссер Андре Эвредал и сценарист Джеймс Вандербилт, но работа также не продвинулась дальше. Лишь 60 лет после выхода книги перенести мрачную историю на экраны удалось Фрэнсису Лоуренсу.

Хладнокровного Майора в новом фильме сыграл Марк Хэмилл, для которого это уже не первая экранизация Кинга. Актера можно увидеть в фантастической драме "Жизнь Чака", которая еще идет в российском прокате. Роли молодых героев "Долгой прогулки" исполнили звезда "Лакричной пиццы" Купер Хоффман, Чарли Пламмер, Гарретт Вэрэйнг, Бен Ван и другие.