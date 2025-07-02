Начались съемки нового фэнтези «Руслан и Людмила»

Начались съемки фэнтези-блокбастера "Руслан и Людмила". О том, что он будет сниматься, будущие зрители и представители индустрии узнали во время защиты проекта в Фонде кино некоторое время назад.

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Режиссер фильма - Егор Чичканов. Главные роли Руслана и Людмилы в картине играют Рузиль Минекаев и Алена Долголенко.

Также к звездному актерскому ансамблю картины присоединились: Евгений Стычкин (Черномор), Александр Робак (Князь Владимир), Елена Николаева (Наина), Артем Ткаченко (Финн), Роман Евдокимов (Фарлаф).

Съемки картины пройдут в Москве. Выход фильма в прокат запланирован на 2027 год.

Напомним, что "Руслан и Людмила" - первая завершенная поэма А.С. Пушкина, написанная после окончания Лицея в 1818-1820 годах, - стала одним из самых популярных произведений автора. Поэма была несколько раз экранизирована. Первая картина, снятая в 1914 году, утеряна, а самую известную экранизацию - двухсерийный фильм режиссировал Александр Птушко. Он вышел в 1972 году.

Прямая речь

Алена Долголенко, исполнительница роли Людмилы:

- Это моя первая работа в сказке, и мне безумно интересно. Моя самая любимая приключенческая фантастика - "Гарри Поттер", это что-то из детства, очень теплое, мне так всегда хотелось попасть в Хогвартс. И сейчас, когда прихожу на площадку, у меня каждый раз ощущение, что я туда попала. Я пищу от восторга, от того, что мы будем сражаться с разными сказочными чудовищами, и я даже попробую полетать. В общем, у нас много чудес, и я надеюсь, что самое главное чудо случится между зрителем и нашим фильмом, когда он выйдет. Я бы очень хотела сделать что-то крутое для детей.

Егор Чичканов, соавтор сценария, режиссер:

- "Руслан и Людмила" - первая законченная поэма Пушкина, первый его большой успех. Во мне очень отзываются пронизывающие текст ирония, юмор, наглость и даже дерзость. И мне хочется подойти к экранизации этого произведения именно с этими ключами в руках. Не бояться неожиданных поворотов и интерпретаций, смело смотреть на эту историю любви, будто она рассказана впервые, сделать это современным киноязыком. В центре истории - молодые и яркие Руслан и Людмила, которые познакомятся на наших глазах и пройдут весь этот сложный путь, прежде чем стать теми самыми героями, которых мы привыкли представлять.

Денис Данилов, соавтор сценария: