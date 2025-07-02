«28 лет спустя»: каким получилось продолжение легендарного фильма Дэнни Бойла?

В «сером» прокате — зомби-хоррор «28 лет спустя», продолжение знаменитого ужастика «28 дней спустя». К франшизе в сиквеле вернулись авторы оригинального фильма — режиссер Дэнни Бойл и сценарист Алекс Гарленд, а главные роли в нем исполнили дебютант Алфи Уильямс, Джоди Комер, Аарон Тейлор-Джонсон и Рэйф Файнс. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, чем удивляет и чем пугает новая часть.

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«Вы ничего не знаете. Вы ничего не понимаете. Вы живете в прошлом. В моей стране прошлое — это, что забывают, но здесь вы только о нем и говорите», — отчитывали персонажа Юэна Макгрегора в фильме «Т2: Трейнспоттинг».

В свое время лента воссоединила режиссера Дэнни Бойла с обитателями его хита «На игле» — после, страшно подумать, 20-летней разлуки. Центральной темой сиквела ленты о шотландских наркоманах закономерно стала ностальгия: спустя многие годы повзрослевшие герои обнаруживали, что так и не расстались со своей юностью.

В какой-то мере ту же тему развивает и второй легасиквел в карьере Бойла — постапокалиптический ужастик «28 лет спустя», с которым он и сценарист Алекс Гарленд возвращаются в мир франшизы «28 дней спустя». В начале столетия оригинальный фильм (на пару с киноадаптацией «Обители зла» руки Пола У. С. Андерсона) вдохнул новую жизнь в жанр зомби-хоррора, так что теперь Бойл с Гарлендом шутят, что им причитаются роялти за «Ходячих мертвецов» и «Одних из нас».

Что ж, в таком случае авторы ужастика «Тихое место 2», в котором звезда «28 дней спустя» и «Оппенгеймера» Киллиан Мерфи снялся пять лет назад, вправе потребовать отчислений уже за «28 лет спустя»: в новой части артист не появляется, но значится продюсером — вот и думайте, почему действие обоих фильмов разворачивается на острове, где коммуна людей скрывается от монстров с большой земли.

В «28 лет спустя» таких острова сразу два. Первый — это Линдисфарн, клочок земли в пять квадратных километров, где в том числе живут охотник Джейми (Аарон Тейлор-Джонсон), его тяжелобольная жена Айла (Джоди Комер) и их сын Спайк (дебютант Алфи Уильямс). Попасть туда можно только во время отлива. Второй остров — это вся Великобритания. Туда попасть вообще невозможно, а выбраться — еще труднее: чудом выжившие англичане могут с берега наблюдать за патрульными кораблями НАТО — с тех пор, как остальной мир, справившись со вспышкой вируса ярости, посадил страну на карантин (собственно, виды пустынных лондонских улиц во время коронавирусного локдауна, напомнившие всем о кадрах из начала «28 дней спустя», и послужили одним из источников вдохновения для новой картины).

Тема ностальгии в «28 лет спустя» перетекла из личного измерения «Т2» в общественно-политическое, где обзавелась пугающими свойствами химеры. Гарленд и Бойл, понятно, не в большом восторге от брексита, трампизма — и свойственных им мантр о возвращении былого величия (см. «Падение империи»). Сопутствующий им взгляд на реальность на редкость инфантилен — и в этом смысле вполне логично, что фильм довольно издевательским образом буквально зажат между фрагментом выпуска шоу «Телепузики» и цитатой из сериала «Могучие рейнджеры». Эта картина действительности стоит на фундаменте ностальгии по миру, которого никогда не было, и она распространяется по социуму, будто раковые метастазы — а где-то поблизости маршируют фашизм и милитаризм (среди наиболее впечатляющих моментов картины — декламация жутковатого стихотворения Редьярда Киплинга «Пехота в Африке», написанного в поддержку Второй англо-бурской войны, — со свинцовым рефреном «От войны никуда не уйдешь» ).

«28 лет спустя» занимают принципиально антиностальгическую позицию, и это занятно сочетается с порядками, принятыми в среде легасиквелов. 20 с лишним лет назад Бойл не захотел снимать просто зомби-ужастик, поэтому кровожадные твари в фильме, строго говоря, и не зомби (то есть реанимированные мертвецы), а просто люди, зараженные вирусом ярости — для режиссера эта история в первую очередь была попыткой осмыслить возросший уровень нетерпимости в обществе. Теперь Бойл не захотел снимать просто сиквел, поэтому лента, кажется, умудряется обмануть все возможные ожидания поклонников первой части.

Лица, знакомые по предыдущим фильмам, в кадр не заглядывают. (Впрочем, Киллиан Мерфи должен появиться в продолжении «28 лет спустя: Костяной храм», которое уже сняла Ниа Дакоста («Кэндимен», «Марвелы»), а также в предполагаемом финале новой трилогии, который хочет опять снять Бойл.) Вместо Джона Мерфи написание музыки поручили хип-хоп-группе Young Fathers, но это еще куда ни шло: великую тему In the House — In a Heartbeat в новой части тоже не ставят. Зато в какой-то момент включают грандиозный номер построкеров Godspeed You! Black Emperor East Hastings, который сам Бойл считает ключевым саундтреком оригинального фильма.

В отличие от композитора Мерфи, оператор Энтони Дод Мэнтл в строй вернулся, но с обновленным арсеналом. Фильм «28 дней спустя» он преимущественно снимал на сравнительно бюджетную цифровую камеру Canon XL1, выдававшую зловещую картинку с разрешением 480p. Ход был скорее вынужденный: пустые улицы требовалось снимать в предельно короткие отрезки времени, так что первоочередной задачей была мобильность. Но, как водится, баг превратился в фичу: благодаря Canon XL1 у «28 дней спустя» появился крайне неуютный гиперреалистический, почти документальный вайб. Новый фильм — как бы в продолжение этой традиции — снимался в том числе на айфон, причем в некоторых случаях на 20 штук одновременно. Из-за этого в экшн-сценах можно наблюдать эффект, который по-бойловски называется «буллет-таймом для бедных».

Кроме собственного наследия, франшиза будто бы протестует и против традиций, сложившихся у ее последователей. В первой половине «28 лет спустя» воспроизводит троп с постапокалиптическим путешествием гипермаскулинного отца и готовящегося к тинейджерству ребенка (см. «Одни из нас»). Однако на середине дистанции решает двинуться в противоположном направлении, дает расправить актерские крылья Джоди Комер — и вообще фокусируется на персонажах, которые с трудом укладываются в привычные для жанра типажи (среди них особенно ярок Рэйф Файнс, возникающий ближе к концу и крадущий ленту).

«28 лет спустя» — не тот фильм, на который идешь с расчетом поронять слезы, но ровно это под занавес и происходит: Бойл и Гарленд спрятали внутри жесткого сурвайвал-хоррора не просто увлекательный роман воспитания, а еще и нежнейшую ленту, потрясающую своей пронзительностью. При этом картина не унимается до победного и буквально в последние минуты умудряется продемонстрировать еще пару граней, которые до этого где-то виртуозно прятала. Так что ей прощаешь даже наглый клиффхэнгер — тут его явно заслужили.

Название: «28 лет спустя» (28 Years Later)

Дата выхода: 20 июня 2025 года

Дата выхода в России: 28 июня 2025 года

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 115 минут

Режиссер: Дэнни Бойл

В ролях: Алфи Уильямс, Джоди Комер, Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс, Джек О'Коннелл

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