10 лучших фильмов первой половины 2025 года от Metacritic

Чемпионат.com

Агрегатор Metacritic опубликовал топ самых высокооценённых фильмов первой половины 2025 года. В список вошли лучшие картины, вышедшие с 1 января по 30 июня и получившие не меньше семи обзоров от критиков.

Десять лучших фильмов первой половины 2025 года по версии Metacritic
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Лидером топа стала американская драма «Знакомое прикосновение» с 88 баллами, на втором месте оказался китайский проект «Поколение романтиков», а замкнула тройку «Прости, детка» Евы Виктор, которая выйдет в кинотеатрах России уже 24 июля.

В десятку также вошли бразильская драма «Я всё ещё здесь», вампирский хоррор «Грешники» Райана Куглера и шпионский триллер «Чёрный чемодан — двойная игра» Стивена Содерберга.

Лучшие фильмы первой половины 2025 года от Metacritic

  1. «Знакомое прикосновение».
  2. «Поколение романтиков».
  3. «Прости, детка».
  4. «Как стать цесаркой».
  5. «Апрель».
  6. «Милый индийский парень».
  7. «Чёрный чемодан — двойная игра».
  8. «Я всё ещё здесь».
  9. «Грешники».
  10. «Универсальный язык».