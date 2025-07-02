В российский прокат выходит комедия "Миссия: Взломать экзамен"

21 августа компания "Экспонента фильм" выпустит в российский прокат семейную комедию "Миссия: Взломать экзамен" (F Plus)

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Подросток Тед - главный в школе специалист по розыгрышам.

Когда он и его друзья узнают, что провалили важнейший тест, на него возлагается важная миссия - мальчику нужно разработать идеальный план, как проникнуть в школу и изменить плохие оценки.

Но даже у самых гениальных схем бывают свои сюрпризы.

Роли в фильме исполнили Уэллс Раппапорт, Лили Джейн, Джеймс Уильямс-младший, Рэнди Кутюр и Дженнифер Эспозито.

Режиссёр - Кенни Бомонт ("Хвостатые пришельцы", "Ловцы монстров", "Робо-пёс").