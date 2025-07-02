В российский прокат выходит комедия "Миссия: Взломать экзамен"
21 августа компания "Экспонента фильм" выпустит в российский прокат семейную комедию "Миссия: Взломать экзамен" (F Plus)
Подросток Тед - главный в школе специалист по розыгрышам.
Когда он и его друзья узнают, что провалили важнейший тест, на него возлагается важная миссия - мальчику нужно разработать идеальный план, как проникнуть в школу и изменить плохие оценки.
Но даже у самых гениальных схем бывают свои сюрпризы.
Роли в фильме исполнили Уэллс Раппапорт, Лили Джейн, Джеймс Уильямс-младший, Рэнди Кутюр и Дженнифер Эспозито.
Режиссёр - Кенни Бомонт ("Хвостатые пришельцы", "Ловцы монстров", "Робо-пёс").