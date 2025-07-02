Полнометражный мультфильм «Кот в шляпе» получил первый трейлер

Warner Bros. Pictures Animation представила первый трейлер нового анимационного фильма "Кот в шляпе" - экранизации знаменитой книги Доктора Сьюза, известного историями про Гринча и слона Хортона.

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По сюжету картины говорящий Кот помогает брату и сестре обжиться в новом городе.

Персонажей озвучили Билл Хейдер, Мэтт Берри, Джанкарло Эспозито, Кинта Брансон, Америка Феррера, Титус Бёрджесс и другие.

Режиссёры - Алессандро Карлони ("Кунг-фу Панда 3") и Эрика Ривинойя ("Тролли", "Семейка Аддамс"), по словам которых, новая версия "Кота в шляпе" фокусируется на теме радости и важности жить настоящим моментом.

Премьера состоится 27 февраля 2026 года.

Наиболее известной версией "Кота" является фильм 2003 года с Майком Майерсом, Келли Престон, Алеком Болдуином и Дакотой Фаннинг.