В Москве стартовали съемки сериала "Химкинские ведьмы"

Съемки комедийного сериала "Химкинские ведьмы" производства телеканала СТС начались в Москве, сообщили в пресс-службе телеканала.

Премьера состоится в новом сезоне СТС. Производством проекта занимается компания Pick Up Film. Запланировано 17 серий хронометражем по 24 минуты. Главные роли исполнят Агата Муцениеце, Анна Банщикова и Валерия Астапова. По сюжету три мошенницы - Марина, Света и Оля - выдают себя за медиумов, пока случайно не получают настоящие магические способности от уличной ведуньи. Теперь одна из них слышит мысли, другая видит будущее, а третья - мертвых. Не справляясь с неожиданным "даром", героини пытаются от него избавиться.

"Меня в детстве дразнили ведьмой, вот теперь думаю, что это был знак", - приводит слова Агаты Муцениеце пресс-служба.

В актерский состав также вошли Марк Богатырев, Алена Яковлева, Михаил Кремер, Антон Жижин и Кузьма Сапрыкин.

Над сценарием проекта работают Елена Минервина ("Жена олигарха"), Анжела Боскис ("Как я стал русским") и Дарья Сойфер ("Готовы на все") под руководством шоураннера Игоря Тудвасева ("Последний богатырь", "Кухня"). Режиссером-постановщиком сериала выступил Максим Зыков, операторами-постановщиками - Александр Чаплинский и Дмитрий Попов.

По информации пресс-службы, съемки проходят в московском торговом центре, где художники-постановщики воссоздали интерьеры магического салона, а также ателье, кофейни, магазина фурнитуры, фотосалона и других объектов. В качестве реквизита использовано более 350 коробок с эзотерическими предметами, включая свечи, амулеты, бубны, кристаллы и бутафорские книги.